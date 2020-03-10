Имя известного голливудского актера Брэда Питта сейчас не сходит с уст, ведь только недавно он получил премию Оскар за роль в фильме "Однажды... в Голливуде"

Кроме того, его громкое расставание с Анджелиной Джоли не дает покоя публике. В СМИ сообщалось, что из-за скандалов на фоне развода с красоткой, он даже находился в депрессии. При этом артист не выносил сор из избы, ведя себя цивилизовано, пишет w-n.com.ua.

Позже Брэда Питта начали все чаще замечать в компании экс-супруги Дженнифер Энистон. Люди стали говорить, что пара хочет воссоединиться.

Недавно к обсуждению темы романа подключилась мама актера – Джейн Этта. Последняя в восторге от того, что пара помирилась и восстановила отношения. Только Этта боится, что роман сына и его бывшей жены скоро закончится.

Женщина говорит Брэду мол она боится, что сын снова все испортит.

"Джейн и Джен всегда хорошо ладили и поддерживали связь, даже когда Брэд был женат на Анджелине», — расказал один из источников звездной семьи.

Только в ответ, актер посчитал такое внимание «напрягающим».

Напомним, несмотря на то, что Питт стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» на Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за свою работу в фильме «Однажды в… Голливуде», актер неожиданно отменил поездку в Лондон. Его речь в итоге пришлось зачитывать актрисе Марго Робби.

Как выяснилось, как раз в это время в США приехал 18-летний сын актера Мэддокс, который в данный момент учится в Университете Йонсе в Сеуле. Узнав о приезде их с Анджелиной Джоли старшего сына, Питт сразу же бросил все, чтобы встретиться с ним.

Вероятно, актер пытается таким образом наладить отношения с Мэддоксом, ведь ранее СМИ узнали об их разногласиях.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли рассказала, что только уверенная в себе девушка способна по-настоящему очаровать каждого.

По мнению Джоли, самое привлекательное в женщине - ее независимость, самодостаточность и имение своей точки зрения. Джоли влюбляет мужчин именно такой тактикой поведения.

Напомним, Брэд Питт опозорил принца Уильяма и Кейт Миддлтон на глазах у всех.

Как сообщала Politeka, Брэд Питт впервые заговорил о воссоединении с Энистон: "Мне очень приятно".

Также Politeka писала, что Брэд Питт и Энистон после громкого воссоединения готовятся к "медовому месяцу".