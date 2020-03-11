Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун 10 марта отметила 62-летие

Знаменитость, несмотря на свой возраст, остается одной из самых привлекательных женщин в мире, пишет Politeka.net. Актриса завораживает внешностью и в этом можно удостовериться, если посмотреть фото, размещенные ниже.

Шэрон Стоун стала знаменитой после выхода фильма "Основной инстинкт" в 1992 году.

Звезда до сих пор снимается в кино, а также стала активно вести страницу в Инстаграм.

Хоть на лице артистки и есть морщинки, но эта естественность, которой она придерживается, придает ей только шарма.

В начале 2000-х актриса делала уколы гиалуроновой кислоты, но прекратила процедуры. По ее словам, такие вмешательства лишь портят кожу.

Сейчас для поддержания молодости Стоун использует только качественные крема от морщин.

В обычной жизни артистка наносит минимум макияжа и занимается пилатесом.

Из личной жизни известно, что актриса живет в Западном Голливуде вместе с тремя усыновленными мальчиками.

Напомним, Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии.

На церемонии награждения от GQ артистка явилась во всеоружии – черные чулки или колготы, экстремальное мини, стильная укладка и внушительное декольте.

Звезда широко развела ноги в кадре, наряд – откровеннейший, чем тебе не сцена из легендарного кино.

Напомним также, что Шэрон Стоун была в спортивной одежде, сквозь которую просвечивалась грудь и без косметики на лице. На голове она завязала небрежный пучок, а на ногах у нее были шлепанцы.

Когда фотографы стали снимать, актрису это не смутило, она весело улыбалась и продолжала делать косметические процедуры.

Ранее сообщалось, что Шэрон Стоун сравнила американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Звезда рассказала, что считает Путина сильным лидером своей страны, который всегда действует в интересах России.

Дональд Трамп, по ее мнению, хвастун, который не уважает пост президента США.

Актриса также заявила, что Трампу вряд ли удастся переизбраться на второй срок на осенних выборах 2020 года.

Напомним, Шэрон Стоун закрутила роман со знаменитым итальянцем: яркие фото.

Как сообщала Politeka, Шерон Стоун устроила фотосессию без лифчика.

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