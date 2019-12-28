61-летнюю звезду Голливуда Шерон Стоун заметили в салоне красоты

Фотографии обнародовало издание Daily Mail.

Актриса была в спортивной одежде, сквозь которую просвечивалась грудь и без косметики на лице. На голове она завязала небрежный пучок, а на ногах у нее были шлепанцы.

Обратим внимание, что когда фотографы стали снимать, 61-летнюю актрису это ничуть не смутило, Она весело улыбалась и продолжала делать косметические процедуры.

Ранее мы писали, на днях голливудская актриса Шэрон Стоун впервые появилась со своим 19-летним сыном Роаном на светском мероприятии. На это событие обратили внимание почти все западные таблоиды. Актриса в сопровождении сына появилась на церемонии награждения Harper Bazaar Awards. Торжество прошло в Мадриде.

Стоит отметить, 61-летняя Шэрон Стоун стала лицом обложки этого издания в этом году.

Во время светского выхода актриса была одета в черный брючный костюм, который является трендовым в этом сезоне. Казалось бы классический и невзрачный наряд выдался все же экстравагантным благодаря массивному украшению на плече, которое напоминало большой белый цветок из ткани. Образ Шерон Стоун завершила обувью на высоких каблуках и элегантной прической.

Восторг у участников церемонии Harper Bazaar Awards вызвал однако не образ актрисы, а то, в чьем сопровождении она пришла на мероприятие. Впервые Шэрон Стоун предстала перед публикой со своим 19-летним сыном Роаном. Мальчика актриса усыновила в 2000 году, когда еще была в браке с Филом Бронштейном. Кроме этого, Шэрон Стоун воспитывает 14-летнего Лейрда Оно и 13-летнего Куинна Келли.

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