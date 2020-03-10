Анна показала, как проводит время с возлюбленным на отдыхе в клубе

Знаменитая украинская певица Анна Седокова решила в этот раз показать, как отдыхает с возлюбленным на дне рождения подруги

Анна не так давно огорошила сеть заявлением об отношениях с молодым возлюбленным - баскетболистом Янисом Тиммой. После полученной волны критики в свой адрес, звезда решила продолжить делиться информацией о своих отношениях и принялась еще активнее показывать разные совместные фото, пишет Рoliteka.net.

Певицу действительно некоторое время подвергали критике и оскорблениям за то, что она разбила другую, чужую семью (Янис ранее состоял в браке). Но после того, как Анна показала, что действительно счастива и отношения серьезные, некоторые хейтеры приостановили поток гнева в ее адрес.

В этот раз певица решила напомнить о своих отношениях, совместив приятное с полезным: Анна показала возлюбленного в ночном клубе, а также себя во время развлечений с подругами в честь праздника одной из девушек. На представленных фото видно, что звезды решили спеть несколько знаменитых композиций и потанцевать перед Янисом.

До этого же Анна представила небольшой ролик, во время которого прошлась перед камерой с довольно большим букетом цветов в руках и еле двигается от объема. При этом Анна в спортивном костюме выглядит по-детски забавно.

«Я сегодня видела столько мужчин с букетами, букетиками и своего с букетищем! Давайте раз и навсегда. Мы обожаем цветы ! У вас есть ещё время до вечера!! Срочно поздравить все девочек ❤️ И даже если вам кажется, что это не так, это так! Девочки, как же круто, что есть сегодня!!! Отмечаем!!! Посылаю вам миллион объятий! Помните, что вы сокровища !!! Вы этого достойны !!», – написала Анна под постом.

А вот что написали пользователи:

«Куда такой букет ставить)))) в бассейн)))))))», «Анечка! Ну умница и красавица! Всем на зависть ,с тремя детками, встретила свою любовь! А самое главное,что свела его с ума бесповоротно!!! Я горжусь такими женщинами!👌😋С праздником весны!!!», «Как же красиво ❤️❤️❤️ Аня, Вам идёт 🌷 Как бы и мне такой хотелось 😍», «С Праздником! С Цветочным днём, пусть цветы никогда не заканчиваются а любовь будет всегда».

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