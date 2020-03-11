34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", решила пооткровенничать с фанатами

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором предстала за столиком в кафе, кокетливо вглядываясь в объектив. На Татьяне белая футболка с тюльпаном на груди и накинутая на плечи розовая вязаная кофта. Артистка склонила голову к правому плечу и интригующие посмотрела в камеру. На ее лице будто бы застыл немой вопрос.

Котова поинтересовалась у поклонников, что они думают о ней самой и о том, как она ведет страницу.

"Ребята, всем привет 👋🏻 Мне сегодня так хочется услышать обратную связь от всех вас. Ведь каждый здесь подписался на меня для чего-то? Вот скажите, почему? Зачем? Чем нравлюсь/не нравлюсь, и что ещё хотите видеть тут ? Помогите мне сделать лучшую версию себя для себя и для вас, чтобы, подписавшись, все могли оправдать свои ожидания. Хочу радовать больше, приносить пользу, в том числе информационно) Напишите, какая я для вас тут, и пусть будут не только позитивные моменты – я готова послушать разные мысли о себе и о своём контенте в Instagram 🧡🧡🧡", - сообщила Котова в соцсети.

Несмотря на то, что артистка открыто попросила пользователей не стесняться жаловаться и не бояться оставлять негативные комментарии, все же самым "страшным" были признания в том, что не нравятся ее песни. А в целом, Котову засыпали комплиментами. Многие отметили, что нравятся ее фигура и позитивный настрой.

"Просто очень нравится ваша страница! И ваша фигура и вы 🤗🤗🤗 (я даже песни ваши стала слушать и любить, хотя поклонница другого жанра) Танцуй девочка, танцуй!!! 🥳"

"Очень нравятся ролики со сменой одежды и необыкновенно красивая фигура👍👍👍"

"Божественная красота😘 с юмором в порядке😘 вдохновляюсь😘"

"Не нужно ради нас и вокруг нас строить свою жизнь. Будь собой развивайся и иди вперёд. Уверены, у тебя есть более важные вещи впереди. А мы только порадуемся и поддержим, если нужно будет💪"

Ранее мы сообщали, как Котова повеселилась на славу с подружками в супермаркете. Артистка поделилась фото в Инстаграм. Она предстала в короткой джинсовой юбке, кофте голубого оттенка с цветочным принтом, которую расстегнула настолько, что посветила бретельками бюстгальтера.

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