34-летняя российская певица Татьяна Котова, экс-участница группы "ВИА Гра", взбудоражила нескромными развлечениями с подружками

Как передает Politeka.net, артистка поделилась кадрами с девичника в своем микроблоге в Инстаграм. Девушка предстала в короткой джинсовой юбке, кофте голубого оттенка с цветочным принтом, которую расстегнула настолько, что посветила бретельками бюстгальтера. Наряды подружек такие же яркие и весьма развратные. Судя по кадрам, девчонки хорошо повеселились во время фотосессии: покушали жареную курицу, покатались в тележках, побаловались с воздушными шариками, а под конец закрепили удачный день алкогольными напитками.

"Девочки, сегодня нам дали ещё один выходной, чтобы мы могли провести время вместе 😻 Можно устроить девичник, посмотреть кино, приготовить домашнюю пиццу, сходить на мастер-класс по рисованию или просто устроить спа-вечеринку. Главное, не забывайте про мою песню «Подруга», говорят, под неё любой девичник проходит веселее 😹👍🏻🐒 Расскажите, как провели вчерашний праздник? 🧡", - написала в соцсети Котова.

Кадры менее чем за сутки собрали 15 000 "лайков". Поклонники не удержались от комплиментов.

"А мы на пляже отдыхали, у нас +24. Таня, фотографии огонь. 👍"

"Песня заходит 🔥👍👍 огнище"

"Какие крутые позитивные фото у вас👍💣🔥😍"

"Веселье в супермаркете отличное получилось, а песня, да, весёлая и позитивная 👍"

"Ничего себе у вас веселуха получилась🔥🔥"

Ранее мы сообщали, Котова опубликовала серию архивных фотографий, сделанных во время съёмок клипа «Adios». По словам артистки, действо происходило два года назад и преподнесло немало сюрпризов.

«Испортилась погода, было жутко холодно, изменились планы съёмок, пришлось на ходу переделывать сценарий, в итоге танцевали под проливным дождём при температуре +6, а мы с голыми ногами и в майках», - вспоминала Татьяна.

Кроме того, по прилету на место съемок, выяснилось, что потерялся багаж с костюмами и косметикой.

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