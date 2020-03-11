Известная певица Светлана Лобода показала себя в необычном имидже после смены прически

Светлана решила примерить на себя образ Анны Седоковой. Как известно, певица славится знаменитой подростковой прической, всячески показывая ту, как на светских мероприятиях, так и в последнем клипе, сообщает Politeka.

Не удержалась и Лобода, сделав множество мелких косичек с вплетенными мелкими прядками в свои волосы.

Так, сегодня звезда решила показать целую серию кадров в социальной сети Инстаграм, хвастаясь сменой имиджа. Причем не только маленькими косичками решила удивить Светлана, она еще захотела привлечь внимание к стройной фигуре, задрав белого цвета футболку и связав ее край в узел. Таким образом певица похвасталась еще и знаменитым "сталльным" прессом перед фанатами.

«Я вот думаю, может заплестись надолго ??😏», – подписала новые кадры Светлана.

Волна комментариев в адрес певицы среди поклонников не заставила себя долго ждать:

«А кто будет расплетать? Тиль? 😂🔥», «Думаю, не стоит☺️», «Аааа😍 какая куртка 🔥🔥🔥», «Неееет💕», «Я тоже хожу с косичками, советую🙂», «То чувство, когда у тебя нет ни кос, ни пресса 😂», «вам все идет 😍😍», «Не надо!», «Очень красиво,🔥 думаю стоит попробовать) ❤🥰😍», «Красотка же 🤤», «Почему бы и нет😏👌🏻🔥🖤», «И я пожалуй заплетусь, отличная идея🍷👌🏻», «ohhh girl)) если только голова не будет болеть ☺️».

До этого Светлана Лобода показала на теплых кадрах, как отдыхает в праздник. Только вчера звезда сообщила, что покидает Украину, буквально спустя два дня после того, как провела там концерт.

Артистка трогательно поздравила поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм, после того, как похвасталась новым стильным образом. На новых кадрах певица позировала в естественном виде - с распущенными волосами, без макияжа и в весьма удобной дожде. Так, певица показала фигуру в обтягивающих кожаных штанах черного цвета и коротеньком сером гольфе, засветив свой живот.

«С праздником, мои девочки❤️ Живите на полную! отдавайте себе лишь тем, кто вас достоин. излучайте свет и любовь. И всегда помните , что все люди как люди ....а именно каждая из Вас.... #SUPERЗвезда 🔥🤩 п.с. хорошего дня, малышки 😍», – трогательно обратилась к фанатам Светлана, получив множество комментариев в ответ.

Напомним, Лобода устроила танцы для взрослых под собственную песню

Как сообщала Politeka, дочь Лободы довела мать до слез своим поступком

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика засветила лишнее в леопардовом платье