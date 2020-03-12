Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала отснятые недавные кадры из последнего клипа "Я влюбился"

Не так давно огремела презентация скандального клипа "Игристое, детка". Однако, на этом Анна решила не останавливаться и представила новый ролик, отснятый вместе с Мишей Марвиным, пишет Рoliteka.net.

Так, на новом бекстейдж-видео певица появилась в стильном серебристом платье из блесток с довольно смелыми вырезами по боками и на спине. Дополнила свой наряд звезда новой прической.

«Мы с Мишей @misha_marvin дали новое звучание , совершенно другое, полюбившейся вами «Я закохався». Спасибо @hammali_ @navaib 🙏🏼❤️ Это особенная для меня песня. Всегда была. Мы написали с Мишей новые куплеты, новые слова... Можно послушать полностью у меня в ВК и на официальном канале #Youtube @blackstarofficial 🙌🏼 Спасибо @lottehotel_moscow за королевский люкс и всей нашей прекрасной команде ❤️», – написала Анна.

Пользователи сети отреагировали достаточно бурно, ведь Анна спела на украинском языке, чем покорила публику:

«Так нравится ❤️❤️❤️❤️», «Это бомбезно!!!! Просто до мурашек❤️»Мурашки бегут по телу...🔥👍», «Мурашки по всему телу...Самый чистый кайф...😍🔥👏🏻», «Боже, афигенная песня 💗💕💗 и видео 💣», «До мурашек!!!!! Спасибо за песню. В самое сердце», «Красиво как 😍», «Как красиво, Аня! 💜».

Ранее Анна Седокова оригинально поздравила поклонников с праздником и похвасталась новым имиджем. Не так давно Анна решилась на кардинальную смену имиджа и отстригла челку, чем вызвала волну негодования в своей адрес.

Однако в новом образе певица появилась лишь несколько раз на светских мероприятиях. После сразу же певица принялась скрывать состриженные пряди под множеством мелких косичек и этот раз не стал исключением.

Звезда показала себя на фото именно с этой прической и в своей излюбленной толстовке кислотного оттенка.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом