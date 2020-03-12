Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала себя в необычном и даже домашнем виде

Не секрет, что артистка активно ухаживает за собой, привлекает внимание к собственной персоне необычно стройной и подтянутой фигурой, а также старается мотивировать поклонников своими постами в Инстаграм, сообщает Politeka.

Звезда решила сегодня также рассказать, как решила принять участие в утреннем марафоне и намерена приучиться вставать хотя бы на час раньше, чем надо.

В этот раз под новым снимком, на котором позировала в банном халате и с полотенцем на голове, звезда решила рассказать, почему ей так важно наладить новый режим дня.

«Я за Ранний подьем!!!☀️🕣 Поэтому предлагаю поучаствовать вам в марафоне по раннему просыпанию.🙂 🚿🛁 Это не значит, что всем надо будет срочно вставать в 5 утра🥱😴. Просто сдвинуть будильник на час раньше, чем надо. Что можно успеть за это время: - позаниматься спортом - почитать📚 - по медитировать🧘‍♀️ - изучить чего-то новое - прогуляться 🏃🏻‍♀️- провести процедуры по уходу за собой🧖🏻‍♀️ - позаниматься творчеством🎼 (рисование🎨🖼 , вышивание 🧵 и т. д.) - тем, что нравится, но никак не находится время для этого», – рассказала звезда под новым постом.

При этом она отметила, что иногда очень мучительно пытаться продрать глаза, слыша, как на прикроватной тумбочке надрывается будильник (самая трудная часть раннего подъема – первые пять минут🙆🏻‍♀️✔️) поэтомк важно помнить, что в этот момент вы сражаетесь с собой.

Это решающее время, когда, уютно лежа в теплой постели, вы принимаете главное решение – начать день сейчас же или нажать на будильнике кнопку повтора сигнала.

«Ранний подъем можно освоить точно так же, как мы осваиваем езду на велосипеде 🚴‍♀️ . Зато вы удивитесь, как сильно это изменит вашу жизнь! Более спортивное тело💪🏻, знание нового языка🗂, больше десятка прочитанных книг📚📖. Чем скорее вы начнете рано вставать, тем быстрее дни, ожидающие вас впереди, будут становиться лучше. ✌🏻😍», – написала Виктория, интригуя и мотивируя поклонников одновременно.

До этого же Виктория показала, как "накачать орешек мечты", как правильно разминаться и даже успела пошутить перед камерой. Делала все упражнения звезда в ярком топе и такого же оттенка лосинах под строгим наблюдением тренера.

«Милая моя #инстаподруга, сегодня тебя приглашаю к нам на тренировку, так что готовься!💪🏻😍 Забросаю самыми распространёнными видами нагрузок🏋🏻‍♀️🤾🏻‍♀️🤽‍♀️!💡 Я чувствую, что мы должны рассказать то, что тебе как и мне😉 нужно знать на все 💯 % 🙋🏻‍♀️🔥», – интригующе подписала звезда.

Поклонники были восхищены фигурой Вики:

«Ммм... Я как раз жду когда ж моя резинка прилетит 😊где-то зависла в Китае», «Ракеееета👏», «Шикарна», «На упражнении с гантелью-я побежал в душ🔥🔥🔥», «Виктория, Вы красавица и труженица!», «Классная. Худенькая.», «Фігура 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

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