Известная певица Светлана Лобода неожиданно объявила об отмене концертов из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения эпидемии, Светлана вынуждено отменила серию предстоящих концертов, чтобы обезопасить себя и поклонников, сообщает Politeka.

Многие музыканты по всему миру вынуждены отказаться от гастролей и предстоящих концертных туров. Не стала исключением и знаменитая украинская певица. В своем Инстаграм-профиле она лично прокомментировала ситуацию.

Певица рассказала, что "реалии сегодняшнего дня" не позволяют ей поступить иначе и не подумать о безопасности поклонников, пока в большинстве стран разыгрывается эпидемия коронавируса.

«Мои дорогие! Я стараюсь всегда искать хорошее, даже в самых негативных ситуациях и сегодня, как никогда, у нас появился шанс объединиться и заботиться друг о друге.

Как вы знаете, правительство Германии приняло решение об отмене всех общественных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Поэтому мы переносим первую часть нашего тура по Германии с марта на май!

Мне всегда крайне тяжело отменять наши встречи, но реалии сегодняшнего дня таковы, что я не могу не думать о нашей с вами безопасности. Уверена, в ближайшее время вирус будет побежден и мы снова будем вместе! Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы🤲 люблю и до встречи ❤», – написала звезда

Поклонники отреагировали на известие спокойно, согласившись в вынужденным решением Лободы.

До этого Светлана Лобода показала себя в необычном имидже после смены прически. Артистка решила примерить на себя образ Анны Седоковой. Как известно, певица славится знаменитой подростковой прической, всячески показывая ту, как на светских мероприятиях, так и в последнем клипе.

Не удержалась и Лобода, сделав множество мелких косичек с вплетенными мелкими прядками в свои волосы.

Так, звезда решила показать целую серию кадров в социальной сети Инстаграм, хвастаясь сменой имиджа. Причем не только маленькими косичками решила удивить Светлана, она еще захотела привлечь внимание к стройной фигуре, задрав белого цвета футболку и связав ее край в узел. Таким образом певица похвасталась еще и знаменитым "сталльным" прессом перед фанатами.

«Я вот думаю, может заплестись надолго ??😏», – подписала новые кадры Светлана. Волна комментариев в адрес певицы среди поклонников не заставила себя долго ждать.

Напомним, Лобода устроила танцы для взрослых под собственную песню

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