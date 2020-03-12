39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, ставшая мегапопулярной благодаря сериалу "Великолепный век", изумила публику откровенным нарядом

Как передает Politeka.net, актриса поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в короткой коричневой юбке и утепленной белой рубашке. Нур позировала, взобравшись с ногами на диван, положив голову на руку. Рыжеволосая красавица соблазнительно смотрит в объектив, а на ее лице играет легкая улыбка. Уютное фото с шикарной актрисой никого не могут оставить равнодушным.

В подписи к кадру, Нур призналась, что "пришло время позаботиться о своем доме". Чуть более чем за полчаса поклонники 15 000 раз оценили фото, засыпав актрису комплиментами.

"Люблю тебя 💋🍫 Великолепна"; "Ты такая красивая, детка ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥"; "красотка❤️", - пишут в комментариях.

Напомним, Нур сыграла первую жену султана - Махидевран Султан - в сериале "Великолепный век". Эта роль принесла ей звездную славу - в частности, фотография Нур появилась на обложке журнала «Elele».

В основе сериала лежат реальные события, которые происходят во времена правления Султана Сулеймана Великолепного.

Ранее мы сообщали, Феттахоглу умилила публику фото с маленькой девочкой. Актриса предстала в длинной юбке и топе с рукавами бежевого цвета. Наряд идеально подчеркнул плоский животик и тонкую талию артистки. Кроме того, глубокое декольте немного приоткрыло соблазнительный бюст бесстыжей Нур.

Судя по тому моменту, в котором застыли Нур и ее маленькая компаньонка, девочки, скорее всего, танцевали.

"Моя подружка... лучшее, что когда-либо случалось со мной...", - подписала снимок звезда.

Также мы рассказывали, что актриса не боится выставлять фото, на котороых она без макияжа. Так, на снимке ниже красотка выглядит сонной и, видимо, пытается проснуться с помощью кофе, пустая чашка из-под которого стоит на столике перед ней. Нур собрала волосы в пучок, на ней белая футболка и черные брюки.

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