Знаменитая украинская певица Анна Седокова решила рассказать, как ее семью затронул коронавирус

Чтобы привлечь внимание к эпидемии и безопасности с ней связанной, артистка представила на своей странице в социальной сети Инстаграм необычное фото в маске, пишет Рoliteka.net.

Сегодня певица решила рассказать о проблемах встречи с дочерью, которая находится в Америке, а доступ туда закрыт - авиаперелеты отменены с Европы в США. Это немало огорчило певицу.

«Наверное, сегодня день стал поворотным в жизни каждого из нас. Утром я получила сообщение, что въезд в Америку закрыт на 30 дней минимум, а это значит я не смогу увидеть Мо 😭 Потом оказалось. что пока только гражданам Евросоюза, где официально признана критическая ситуация.

Потом отменили Евролигу в баскетболе, вернее игры, но неизвестно на какой срок. Границы закрываются, люди в панике и единственное, что мы можем делать, это Мыть Руки ????? Мыть руки , Карл !!!!

На официальном сайте ещё советуют чихать в локоть. Мыть руки и чихать. У кого-то есть хоть какая-то информация? Как лечить, где сдать анализ, что принимать для профилактики.

Ясно, что не паниковать, но я так боюсь, что эта ситуация рассорит нас всех и мы ещё больше закроем свои лица и сердца, потому что так нужно будет чтобы выжить... Что же делать?», – выразила свое недовольство певица.

Ранее Анна Седокова показала отснятые недавные кадры из последнего клипа "Я влюбился". Так, на новом бекстейдж-видео певица появилась в стильном серебристом платье из блесток с довольно смелыми вырезами по боками и на спине. Дополнила свой наряд звезда новой прической.

«Мы с Мишей @misha_marvin дали новое звучание , совершенно другое, полюбившейся вами «Я закохався». Спасибо @hammali_ @navaib 🙏🏼❤️ Это особенная для меня песня. Всегда была. Мы написали с Мишей новые куплеты, новые слова... Можно послушать полностью у меня в ВК и на официальном канале #Youtube @blackstarofficial 🙌🏼 Спасибо @lottehotel_moscow за королевский люкс и всей нашей прекрасной команде ❤️», – написала Анна.

Пользователи сети отреагировали достаточно бурно, ведь Анна спела на украинском языке, чем покорила публику.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом