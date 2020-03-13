Знаменитая украинская певица Анна Седокова рассказала о том, как похудение помогло ей наладить "культуру питания"

Не так давно звезда рассказала, что у нее проблемы с употреблением молочки и яиц, поэтому она вынуждена заметно ограничить и очистить свой рацион. Поэтому она даже устроила марафон для сброса веса, пишет Рoliteka.net.

Сегодня в Инстаграм певица показала, как выглядит после того, как сбросила за короткий срок 4 кг и раскрыла под новым постом подробности произошедшего с ней за последнее время. На самом кадре Анна счастливо улыбалась с распущенными волосами и в ярко-желтом костюме собственного бренда.

Звезда также отметила, что почитала комментарии под последним постом и решила подвести итог, что самое главное, и не только сейчас, быть здоровым и правильно питаться, это связано напрямую.

«Ключи к успеху, которые я поняла за время марафона #СедоковаПП:

1: Нужно отказываться от 🍷 . Один бокал за ужином каждый день не приведет тебя к стройности. Лучше два бокала, но раз в неделю, зато ты будешь ждать этого дня как праздника 😂

2: Отказ от яиц и молока дисциплинирует и приводит к отказу от булочек!

3: Интервальное голодание 8/16 - сила и очень крутой метод, который подходит к любому графику

4: Расчёт КБЖУ важен

5: Забудь о воде за три часа сна, чтобы не просыпаться с отёками, но за день выпивай не меньше двух литров.

На сегодняшний день мой вес составляет 64 килограмма, на весах минус 4 килограмма #СедоковаПП. Я не знаю, сколько он продержится, но в любом случае культура питания у меня уже выработалась. Моя жизнь полностью изменилась и стала другой. Надеюсь, она такой и останется. И дело не в весе, а в той уверенности, которую я чувствую, начав избавляться от того, что мне было не нужно», – рассказала Анна под новым фото.

Ранее Анна Седокова решила рассказать, как ее семью затронул коронавирус. Певица решила рассказать о проблемах встречи с дочерью, которая находится в Америке, а доступ туда закрыт - авиаперелеты отменены с Европы в США. Это немало огорчило певицу.

«Наверное, сегодня день стал поворотным в жизни каждого из нас. Утром я получила сообщение, что въезд в Америку закрыт на 30 дней минимум, а это значит я не смогу увидеть Мо 😭 Потом оказалось. что пока только гражданам Евросоюза, где официально признана критическая ситуация.

Потом отменили Евролигу в баскетболе, вернее игры, но неизвестно на какой срок. Границы закрываются, люди в панике и единственное, что мы можем делать, это Мыть Руки ????? Мыть руки , Карл !!!!», – выразила свое недовольство певица.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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