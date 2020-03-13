48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева показала, как проводит время на отдыхе в ОАЭ

Соответствующий снимок, породивший множество слухов, звезда опубликовала в своем Instagram, передает Politeka.net.

На опубликованном снимке поклонники разглядели изменившуюся фигуру телеведущей.

На протяжении недели Лера Кудрявцева активно делилась подробностями своего отдыха в Эмиратах, но именно последний снимок заставил их волноваться.

Мало того, что Лера Кудрявцева поделилась фотографией, где она без макияжа, так еще подписчики увидели округлившийся живот.

Это навело подписчиков сразу на три мысли. Первая: телеведущая выбрала не самый удачный наряд. Вторая: Лера заметно поправилась, и это сложно скрывать. И третья: неужели знаменитость снова беременна? На замечания об изменившейся фигуре Кудрявцева ответила так: "Вам на радость".

"Красотулька Лерочка!", "Да ужжж, без грима вы не узнаваемы( а живот...", "Ой, какая настоящая, естественная", "Минимум косметики вам идет ,чем тонна макияжа. Последняя вам прибавляет лишнюю десятку.Сорри плиз.Но так вы красивее!", "Такая хорошенькая, без макияжа натур красота, милая, нежная", "Опять беременна?", "А мне Лера такая больше нравится. Более женственная,более нежная и естественная", - пишут поклонники в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Лера Кудрявцева после 20 лет работы уходит с телеканала МузТВ. Всему виной - непопадание в перечень ведущих музыкальной премии.

Лера Кудрявцева призналась, что эта ситуация ее сильно огорчила и ей больно терять из-за таких моментов близких друзей.

"Арман звонил несколько раз после моего первого комментария журналистам, но я не взяла трубку. Больше нет желания общаться с пвседо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение «друга» и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!", - уверенно заявила она.

Напомним, что потерявшая грудь Лера Кудрявцева заговорила об онкологии: "Как с Заворотнюк".

Как сообщала Politeka, Кудрявцеву огорошили правдой об изменах: «не мог остановиться», детали скандала.

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