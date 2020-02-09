48-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева, экс-возлюбленная певца Сергея Лазарева, вышла на работу, восстановившись после серьезной операции на груди

Как известно, в конце прошлого года Кудрявцева перенесла операцию по удалению грудных имплантов. Артистка 15 лет назад обратилась в клинику по пластической хирургии с тем, чтобы увеличить размер бюста. Однако несколько месяцев назад выяснилось, что один из имплантов лопнул, а содержимое "вылилось" в мышечные ткани артистки.

В студии в беседе со своим коллегой Оскаром Кучерой в прямом эфире Лера рассказала, что имплант лопнул еще пять лет назад. Последствия могли бы быть куда трагичнее. Артистка призналась, что теперь знает, "силикон" следует менять каждые семь лет, даже если они в полном порядке, это не значит, что они не изнашиваются.

Эксперт, который находился в студии, заявил, что могут быть даже летальные случаи. А Кудрявцева поделилась информацией, которую вычитала, что "неисправные" импланты могут привести к онкологии.

"Начинается от синдрома хронической усталости, апатии, ревматоидных артритов и вплоть до лимфомы", - поделилась артистка.

Операция по удалению имплантов длилась три часа. Вернувшись из клиники домой, Кудрявцева пожаловалась на внезапное ухудшение самочувствия. Артистка поняла, что в больнице ее "накалывали" обезболивающим, поэтому она не могла оценить масштабы последствий операции в полной мере. Дома же настоящая дикая боль ее настигла.

Лера рассказывала, что медики ей "прописали" лежачий режим, и даже маленькую дочь запретили брать на руки.

В настоящее время Кудрявцева чувствует себя куда лучше. Телеведущая призналась в прямом эфире, что рада избавлению от "большой груди", в чем ее поддержал муж Игорь Макаров.

Кучера подметил, что Лера нынче выглядит помолодевшей лет на пять.

"И мне так нравится, что у меня теперь маленькая грудь... Господи, я это говорю в эфире федерального канала!", - поделилась эмоциями Лера.

Кудрявцевой удалось избежать такого страшного осложнения, как онкология, и чудом, не стать жертвой этого страшного недуга. Напомним, вот уже почти год с раком борется другая российская знаменитость - звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк.

Артистка пережила несколько операций и сейчас находится в реабилитационном центре.

Напомним, Лазарев жестко прошелся по звездной любовнице, которая лишилась груди: "Никогда не нравились...".

Как сообщала Politeka, трагедия у любовницы Лазарева: звезда навсегда попрощалась с грудью, хирург рассказала все.

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