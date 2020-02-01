Как известно, российский певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей

Сам артист так и не рассказал, кто является матерью его чад, поэтому поклонники принялись активно фантазировать по данному поводу, пишет Рoliteka.net.

Так, в сети появилось совместное фото Сергея Лазарева, его детей и российской певицы Полины Гагариной, будто она оказалась матерью малышей. Данный снимок разместили на фан-странице певца. При этом немногие поняли, что это отфотошопленный кадр.

Снимок певца вместе с дочкой и сыном был сделан для журнала "Нello". Мужчина деражал девочку в руках, при этом ребенок показывал язык. А рядом стоял его сын, который улыбался и обнимал сестру и отца. Фото получилось очень ярким и веселым.

Однако поклонники профотошопили к семье улыбающуюся Полину Гагарину. Да, можно сказать, фантазия разыгралась не на шутку.

Фото очень понравилось поклонникам, они пожелали счастья и были удивлены такому "шедевру".

«Очень мило, будьте счастливы», «Супер!», «Это шедевр», «Офигеть», - написали в пользователи сети.

Напомним, в конце сентября 2019 года Сергей Лазарев признался, что у него есть дочь Анна. Девочки на тот момент был годик.

Отметим, Полина Гагарина с 2014 года находится замужем за Дмитрием Исхаковым.

В муже Полина нашла не только любимого человека, но и друга. В 2017 году звезда родила дочь Мию.

Напомним, Сергей Лазарев поделился секретами хорошего начала дня в своем Инстаграм.

Пост артист сопроводил очень личным снимком – певец красуется на фото в белом халате, который оголяет его торс.

«Чтобы день задался, начните его с... А знаете, у каждого ведь своя формула хорошего утра, и сегодня я хочу рассказать о своей», - отметил Лазарев.

Далее артист рассказал, что каждое утро принимает бодрящий душ с гелем.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев выложил два ярких снимка. На одном он сидит лавочке на фоне океана. На втором снимке певец улыбается и смотрит вдаль, сидя на заборе.

По словам Лазарева, в последнее время его стали вдохновлять и радовать вещи, которым он раньше не уделял должного внимания. Также артист обратился к своим поклонникам и друзьям, призвав их не ждать перемен, а делать их самим.

Напомним, что постаревший Лазарев поразил видом в объятиях 16-летней красотки: "Моя девочка любимая".

Politeka сообщала, что Лазарев сбежал от россиян за границу и поразил откровенным признанием: «Жизнь одна...».

Также Politeka писала, что Сергей Лазарев озадачил уставшим видом: "время не щадит".