Известная певица Светлана Лобода показала, как готовится в гримерке в стильном виде

Артистка показала, как проводит время перед выступлениями и меняет образ во время нанесения макияжа, сообщает Politeka.

Светлана решила показать, как собирается на мероприятие и при этом отдыхает перед тем, как переодеться. Причем артистка показала яркий макияж, с акцентом на алые губы, однако волосы звезда решила оставить привычно распущенными и без заколок.

Во время нескольких роликов в разделе Стори Светлана также похвасталась формами в тонком черном топе, всячески пританцевывая и склонившись перед камерой. После, в завершении отдыха, певица показала, как сидит со стаканчиком напитка в руках.

Ранее стало известно, что в связи с угрозой распространения эпидемии, Светлана вынуждено отменила серию предстоящих концертов, чтобы обезопасить себя и поклонников.

Многие музыканты по всему миру вынуждены отказаться от гастролей и предстоящих концертных туров. Не стала исключением и знаменитая украинская певица. В своем Инстаграм-профиле она лично прокомментировала ситуацию.

Певица рассказала, что "реалии сегодняшнего дня" не позволяют ей поступить иначе и не подумать о безопасности поклонников, пока в большинстве стран разыгрывается эпидемия коронавируса.

«Мои дорогие! Я стараюсь всегда искать хорошее, даже в самых негативных ситуациях и сегодня, как никогда, у нас появился шанс объединиться и заботиться друг о друге.

Как вы знаете, правительство Германии приняло решение об отмене всех общественных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Поэтому мы переносим первую часть нашего тура по Германии с марта на май!

Мне всегда крайне тяжело отменять наши встречи, но реалии сегодняшнего дня таковы, что я не могу не думать о нашей с вами безопасности. Уверена, в ближайшее время вирус будет побежден и мы снова будем вместе! Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы🤲 люблю и до встречи ❤», – написала звезда.

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