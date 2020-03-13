Светлана показала, как выглядит ее фигура после тренировок

Известная певица Светлана Лобода показала стройную фигуру в одном коротком топе

Артистка продолжает удивлять кадрами в разделе Стори в социальной сети Инстаграм, всячески демострируя свои образы для концертов и спортивные наряды, сообщает Politeka.

В этот раз звезда продемонстрировала свой знаменитый "сталльной пресс" на нескольких видео во время танцев, которые устроила перед камерой. Сама певица позировала в светло-серых спортивных штанах и коротком черном топе на тонких лямках.

Звезда похвасталась фигурой без макияжа и укладки, но выглядела весьма соблазнительно в естественном виде, который демонстрирует перед поклонниками довольно часто.

Отметим, что артистка любит показывать, как занимается в спортзале сама или с дочерью, а также иногда появляется и в компании своего тренера.

До этого Светлана Лобода показала себя в необычном имидже после смены прически. Артистка решила примерить на себя образ Анны Седоковой. Как известно, певица славится знаменитой подростковой прической, всячески показывая ту, как на светских мероприятиях, так и в последнем клипе.

Не удержалась и Лобода, сделав множество мелких косичек с вплетенными мелкими прядками в свои волосы.

Так, звезда решила показать целую серию кадров в социальной сети Инстаграм, хвастаясь сменой имиджа. Причем не только маленькими косичками решила удивить Светлана, она еще захотела привлечь внимание к стройной фигуре, задрав белого цвета футболку и связав ее край в узел. Таким образом певица похвасталась еще и знаменитым "сталльным" прессом перед фанатами.

«Я вот думаю, может заплестись надолго ??😏», – подписала новые кадры Светлана. Волна комментариев в адрес певицы среди поклонников не заставила себя долго ждать.

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