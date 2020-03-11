Доньку голлівудських зірок Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло виписали з лікарні

Це стало відомо завдяки фотографіям, які з'явилися в мережі. На фото 13-річна Шайло, яка нещодавно вирішила стати хлопчиком, пересувається при допомозі милиць. Зоряна мати супроводжує її. На фото дівчинка виглядає змученою, на неї шкода дивитися.

Як стало відомо, Шайло перенесла операцію на стегні. Про це Джолі розповіла журналу Time. За її словами, Шайло довелося лягти під ніж для операції. При цьому, нещодавно серйозні проблеми зі здоров'ям були в іншої дочки Джолі – 15-річної Захари.

«Я бачила і страх на їхніх обличчях, і рішучу хоробрість. Ми всі знаємо цей момент, коли ніхто не може нам допомогти», - зізналася актриса.

Джолі також розповіла, як її доньки підтримували одна одну, проявляли турботу. За її словами, молодша донька і брати ходили в лікарню і допомагали сестрам. Зазначимо, що Бред Пітт теж був поруч з дочками. Саме з цієї причини він не був присутній на церемонії нагородження премією BAFTA.

Раніше ми писали, що Захара провела у лікарні останні два місяці. Джолі не стала розповідати ЗМІ, чим вона хворіла.

Як відомо, дочка Джолі Шайло в такому юному віці вже прийняла рішення про зміну статі. Про те, що дівчинці подобаються чоловічі речі і зачіска Бред і Анджеліна розповідали ще в 2013 році. У 2019 році в пресу просочилися чутки про те, що Шайло почала приймати гормональні препарати для зміни статі. Своїх близьких дівчинка просить називати її Джоном. Зіркові батьки неодноразово заявляли, що не планують заважати доньці міняти стать, якщо вона зважиться на це.

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