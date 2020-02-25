Такі відомі у світі шоу-бізу імена, як Анджеліна Джолі, Кейт Мосс і Брітні Спірс з роками нажили чимало скандальної слави, але колись вони були молоді й прекрасні й тільки починали свій творчий шлях

Пропонуємо Вам згадати кілька перших відвертих фотосесій світових зірок. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірок, а також інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі.

Актриса Анджеліна Джолі в 16 років зробила перші знімки для модельного портфоліо, працювати моделлю вона почала на показах в Лондоні, Лос-Анджелесі і Нью-Йорку двома роками раніше – у 14. Вона паралельно почала працювати в театрі і після «вдарилася» в кіно.

Модель Кейт Мосс у свої 18 років блищала в рекламній кампанії Calvin Klein. Роздягнена манекенниця на пару з Маркі Марком – більше зараз відомий як актор Марк Уолберг, обнялися і показали клас перед камерами в 1992 році.

Співачка Брітні Спірс у 17 років була мега-популярна, її хіти чулися звідусіль і як показник престижу на обкладинці «The Rolling Stone» з'явився знімок зірки сцени в білизні. У 1999 році на обкладинці квітневого номера тоді ще найзнаменитіша «незайманка» світу виглядала просто неймовірно.

Зірка «Гаррі Поттера» не зрозумій коли перетворилася з милої дівчинки на екрані в розкішну молоду красуню. У 22 роки для проекту Natural Beauty Емма Вотсон знялася частково оголеною – кадри просто приголомшливі.

А ось артистка Брук Шилдс – рекордсменка у своєму роді. Дівчина знялася для Playboy в 10 років. Так-так, Вам не здалося. Саме в 10, і саме для Playboy. Тоді знімки наробили багато шуму, а стрімка кар'єра актриси в шоу-бізнесі вийшла на новий рівень, але без скандалів пізніше через таку спекуляцію на дитячій сексуальності не обійшлося – Шилдс навіть судилася з журналом, але роками пізніше.

Майлі Сайрус у 15 років красувалася в знаменитому Vanity Fair роздягненою, зірка «Hannah Montana» тоді півсвіту захопила, іншу половину – шокувала свої виглядом.

Раніше ми писали про список зірок з розбитим серцем, яким за 40. В ньому фігурують такі відомі імена, як Моніка Беллуччі, Ванесса Параді, Дженніфер Еністон.

Актриса і одна з найкрасивіших жінок світу Моніка Беллуччі була одружена з також актором, і також, як вона відомим - Венсаном Касселем. У пари двоє дітей.

Моніка і Венсан познайомилися під час зйомок фільму «Квартира» в 1996 році. Пара прожила щасливо багато років, але, коли Моніка постаріла або ж стосунки себе вичерпали, Венсан закохався в молоду і ефектну темношкіру красуню-модель Тіну Кунакі. Пара зараз разом, у них є спільна дитина.

Ванесса Параді і Джонні Депп

Пара подружилася під час зйомок фільму «Дев'яті врата», через три місяці Ванесса повідомила, що вагітна. Зараз вже доросла дочка однієї з найпомітніших і витончених «парочок» свого часу блищить на світових подіумах і в кіно – Лілі-Роуз Депп виросла копією батька стверджують одні, дуже схожою на матір – наполягають інші.

У пари також є син. Вони були разом 14 років, після чого Джонні закрутив роман з партнеркою по знімальному майданчику «Ромовий щоденник» Ембер Хьорд. Але і з нею актор вже встиг посваритися, через пару років відносин.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру

Про історію «нещасної Джен», яку Бред Пітт покинув заради спокусливої і талановитої Анджеліни Джолі – не чув хіба що лінивий. Але і інші серйозні стосунки Аністон успішними не назвеш. З Джастіном Теру вони зустрілися в зрілому віці, одружилися, але щастя тривало всього кілька років, після чого пара розлучилася, дітей у них немає.

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