Филипп Киркоров, как известно, является отцом очень симпатичных ребят - Аллы-Виктории и и Мартина-Кристина

8-летняя дочь известного российского исполнителя покрасовалась на камеру в ярком образе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram девочки.

Так на новом опубликованном фото, Алла-Виктория позирует в милейшем пестром детском наряде: джинсовой куртке с разрисованным а-ля "конопушки" лицом, ее волосы уложили в два условных гнездышка на голове и приправили всю эту красоту цветными дрэдами или элементами так называемых канекалоне.

Юная молель смотрит в сторону, не улыбаясь. Кроме того, на Алле-Виктории была еще и белая футболка с ярким, похоже, что цветочным принтом.

Поклонники звездной семьи пишут в комментариях под постом, что девочка заметно повзрослела и растет настоящей красавицей, и кроме того - она копия своего известного отца-артиста.

Напомним, ранее известный российский певец показал, как отдохнул в США с детьми.

Так на новом опубликованном видео, Киркоров веселиться вместе со своей дочерью Аллой-Викторией и в компании известной детской блогера Насти с отцом девочки. Русскоязычный канал малышки имеет множество подписчиков на YouTube - более миллиона, а ее родители уже снимали Киркорова в одном из выпусков блога Насти. На кадрах над головами мужчин поднимается и разрывается блестящий шар с не менее блестящим содержимым и все это сыплется прямо на звезд:

«‼️Осторожно! Видео излучает позитивные вибрации, заряжает всех отличным настроением!💯 Краски жизни в твоих руках – выбирай яркие тона! 🎨 …», - подписал Филипп видео. Примечательно, что шар над мужчинами лопается именно с помощью восьмилетней Аллы-Виктории – девочка со всем задором тычет иголкой в шарик и тот мгновенно разрывается.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.