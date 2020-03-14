Известная балерина Анастасия Волочкова устроила бурный праздник после своего благотворительного концерта

Звезда несколько дней под ряд активно рекламировала свой концерт самыми разными и не редко откровенными образами. Причем не поленилась артистка после завершения выступления открыть доступ к комментариям в Инстаграм для любопытных пользователей, пишет Politeka.net.

По завершению выступления, балерина показала, как развлекалась в компании друзей и загадочного возлюбленного, лицо которого скрывает уже не один год. На странице в социальной сети Инстаграм она показала также видео, которое буквально забросали гневными комментариями.

Все дело в том, что балерина решила заснять на ролике, как веселится с коллегами за ужином прямо возле сухого льда. Пользователи были в ярости, поскольку недавно из-за неосторожного обращения с сухим льдом на дне рождения Екатерины Диденко погбли трое человек, причем один из которых был мужем самой Екатерины.

«Кошмар!!! Опять пропаганда сухого льда !!! Настя ,зачем вы это демонстрируете? Вы правда не понимаете опасность ? Неужели Вас жизнь ничему не учит?», «Щас протрезвеет, уберёт коменты 😂😂😂», «Может этот сухой лёд наконец-то закончит эволюцию пустой женщины», «Люди я Вас не понимаю какие Вы завистливые ужас сколько у Вас черноты , радоваться надо за других и Вам тоже Бог воздаст 🤲», «🙈Надо было побольше сухого льда))», – написали пользователи.

Ранее 44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова обескуражила обнаженным видом в бане. Звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм со своего очередного похода в баню - как известно, Анастасия любит попариться.

Балерина и на этот раз без тени смущения скинула одежду. На одном из кадров она предстала сидящей полностью голой с полотенцем на голове, прикрыв пикантные части тела вениками. На другом - залезла в бочку с холодной водой прямо на улице. В остальном, звезда фотографировалась в коротком черном платье, шубе и меховых угги.

"В замечательной русской бане я сегодня побывала.🙏 @banya_v_borzykh Очень хорошая парилка. Бассейн на улице. Невероятно профессиональный банщик Виктор", - подписала фото Волочкова.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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