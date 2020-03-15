Известная российская балерина Анастасия Волочкова никогда не упускает возможности показать свой знаменитый шпагат

Артистка часто публикует фото и видео, на которых показывает свою растяжку, которая с годами (а ей 44 года!) остается такой же, как и 20 лет назад, пишет Politeka.net.

На одном из последних снимков Волочкова предстала в платье с откровенным декольте. Грудь звезды едва не выпала из столь глубокого выреза. Наряд - с блестящим верхом и на бретельках средней толщины.

Тонкую талию балерины подчеркнул пояс, а вот пышная юбка позволила показать свой знаменитый шпагат. Звезда расставила ноги, прикрывая самые интимные места сумочкой с изображением Моны Лизы. С иронией можно сказать, что знаменитость совсем стыд потеряла перед мировым шедевром.

Завершили образ аксессуары. Макияж с акцентом на глаза подчеркнул черты лица российской знаменитости.

Рядом с Волочковой лежат пуанты золотого оттенка.

Позади можно заметить раму из-под картины. Фон на котором позировала Анастасия был розовым.

В целом фото получилось очень нежным.

Только за три минуты пост получил более 100 лайков. Отметим, возможность комментировать посты звезда отключила давно, поэтому, что думают о таком образе ее поклонники теперь узнать невозможно.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова позировала в серой маечке, которая обтянула ее пышную грудь, а также в красных спортивных штанах и пуантах. Волосы она забрала назад в пучок. Завершил образ небольшой браслет на руке.

Артистка стояла на одном носочке, чтобы порадовать своих поклонников растяжкой. К тому же кадры были замедлены. Видимо, таким образом звезда решила показать воздушный шпагат более детально.

"Трудовые будни💃 А как Вы поддерживаете свою форму?🐣🌺😊💃", - задала вопрос артистка, видимо, забыв, что отключила комментарии.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова представила короткий ролик, сделанный во время небольшой демонстрации танцевальной связки знаменитого танца «Лебедь», благодаря которому прославилась не одна балерина.

Тем не менее ранее именно из-за него Волочкову поддали жесткой и острой критике, однако комментарии отключены, поэтому узнать мнение пользователей нельзя.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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