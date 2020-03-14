34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", умилила фанатов фото с четверолапым другом

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала крупным планом, прижимая к груди лохматого песика цвета "капуччино". Блондинка сложила губки, как для поцелуя. Примечательно, но правду говорят, что питомцы похожи на своих хозяев, так и Татьяна не стала исключением. Хоть кличку собачке еще и не успели придумать, однако многие уже подметили в комментариях, что они похожи.

"А пока мы всем инстаграмом выбираем имя моей пушистой крохе, я отвечу на популярный вопрос про породу 🐶 Это Мальтипу 🧡", - похвасталась певица.

Котова добавила, что "мальтипу" - это компанейская порода, которая 24/7 должна быть с хозяевами, в дороге и частой разлуке они впадают в депрессию и болеют.

"А это значит, что такая крошка - идеальная неразлучная ПОДРУЖКА😅 🎀", - поделилась своим восторгом Татьяна.

Менее чем за час трогательное фото собрало почти 3000 "сердечек". Поклонники не удержались от комментариев.

"Очень красивая и лапочка💞😍"

"Прикольная, но я больше овчарок люблю"

"Не могу просто😍 ну что за прелесть? Хочется смотреть и смотреть, на этих милашных малышей❤️"

"Божечки какое чудо 😍😍"

"Не слюнявая?🧐"

"Какая прелесть 🌹 Матильда 🌹 сама порода о себе говорит😆 и крошке так полходит!Но во всяком случае выбор за вами,как сердце подскажет 👍"

Ранее мы сообщали, Котова взбудоражила кадрами с осликами на ферме. Татьяна показала шикарную фигуру в обтягивающих черных штанах с "дырками" на коленях, такого же цвета топе и рубашке в клетку, завязанной на поясе. К тому же артистка дополнила "ковбойский" образ важным аксессуаром - характерной светлой шляпой.

Таня рассмешила сеть, засняв одного из ослов в пикантном состоянии. Дело в том, что животное не смогла скрыть своего восторга при виде такой красавицы (шутка, конечно, но вышло забавно).

"😂😂😂😂эм... я думаю тут комментарии излишни)) даже ослики подтвердили что вы очень красивая и сек*уальна кошечка 😹🤪"; "Когда увидел сочные булочки 😂"; "Шалунья Вы 😱"; "У меня как у ослика, когда вижу Инстаграм Татьяны))))😂", - писали в комментариях.

Напомним, знойная блондинка из ВИА Гра раскорячилась прямо на полу ради пикантного фото