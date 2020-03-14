Известная певица Светлана Лобода показала заметно похудевшую фигуру на тренировке

Артистка продолжает удивлять кадрами в разделе Стори в социальной сети Инстаграм, показывая, как проводит свое свободное от концертов время, сообщает Politeka.

В этот раз звезда продемонстрировала небольшую часть своей постоянной тренировки. Певица показала, как занимается в естественном виде, а также позировала в светло-сером спортивном костюме, состоящем из топа на резинках и обтягивающих лосин. Наряд Светланы выгодно подчеркнул подтяную фигуру.

Во время занятий тренер звезды также записала короткий ролик в разделе Стори с моментом, когда Светлана приседает с фитнес-резинкой на ногах. Певица выглядела весьма соблазнительно во время практики.

Отметим, что артистка любит показывать, как занимается в спортзале сама или с дочерью, а также иногда появляется и в компании своего тренера - молодой девушки, которая также ранее успела попозировать вместе с певицей.

До этого в разделе Стори в Инстаграм знаменитая певица решила показать, как дурачится под собственную песню в дерзком образе. Светлана славится своими необычными танцами еще со времен начала карьеры, поэтому удивляться странным телодвижениям певицы не приходится.

Сама артистка позировала в кожаных штанах, подчеркнувших ее довольно худую фигуру, а также поверх них надетыми шортами светло-синего оттенка. Светлана толстовка с принтом и черная куртка с ботильонами выгодно завершили образ знаменитости.

Стоит отметить, что во время записи ролика Светланы был использован специальный фильтр с изображением огромного магнитофона, что напомнило сам клип знаменитости, где впервые был запечатлен данный музыкальный аппарат.

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