В 2000-х годах ко многим актерам пришла известность из-за появления в популярных сериалах

Некоторые из звезд пропали с экранов, поэтому очень интересно, как же сейчас они выглядят и чем занимаются.

Имя Елены Кориковой зазвучало после выхода сериала «Бедная Настя». Девушка снималась в теленовелле с 2003 по 2004 года, пишет kiz.ru.

Мужской журнал FHM признал ее одной из самых горячих женщин мира, однако сегодня об артистке практически не слышно.

Звезда снимается редко и в малоизвестных фильмах.

Женщина не замужем и воспитывает 17-летнего сына Арсения.

О Нелли Уваровой заговорили после съемок в сериале «Не родись красивой» (2005 год). Актриса служила в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), поэтому пропала с экранов. В 2017 году она снялась в сериале «Адаптация».

Звезда замужем за актером Александром Гришиным и воспитывает двоих детей.

К модели и артистке Анне Азаровой пришла популярность после выхода сериала «Дорогая Маша Березина» (2004 год). Зрителям очень понравился персонаж звезды.

В 2006 году Азарова появлялась в «Танцах на льду», в сериале «Молодой Волкодав» и комедии «День выборов».

Однако сейчас звезда посвящает время своим четверым детям от гражданского супруга Павла Башнина.

Известная "Жанна Аркадьевна" из сериала «Моя прекрасная няня» (2004 год) Ольга Прокофьева играет в театре Маяковского. Два года в 2007-2009 годах вела программу «Домашние сказки», а в 2017 - «Субботний вечер». У артистки есть 18-летний сын Александр.

Красотка из сериала "Бригада" (2002 год) Екатерина Гусева с 2003 года работает в театре имени Моссовета. Она снимается в фильмах и сериалах. В 2011 ей досталась главная роль в мюзикле «Звуки музыки». Женщина замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным, у них двое детей, Алексей и Анна.

Актер Петр Красилов известен по ролям в сериалах «Бедная Настя» и «Не родись красивой». Артист часто играл героев-любовников в мелодрамах и популярных сериалах.

Время изменило внешность Петра, он стал реже появляться на телевидении и посвятил себя театру. В 2006 году Красилов участвовал в шоу «Танцы на льду». Он был дважды женат, имеет двоих детей.

Напомним, что со звездой «Бедная Настя» случилось непредвиденное по дороге в Украину.

Ранее Politeka сообщала, что звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова ошарашила внешностью.

Также Politeka писала: "Моя прекрасная няня» тогда и сейчас: как изменились коллеги Заворотнюк по сериалу