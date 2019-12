View this post on Instagram

Смотрите, какой сильный интересный проект делает Нелли Уварова. Он называется «Наивно?Очень». Это художественные и производственные мастерские, где работают художники с особенностями развития. Аутисты и люди со схожими диагнозами ментального характера. Проекту 9 лет. Он полностью на самоокупаемости. Посмотрите, какие вещи они делают. Пройдите на сайт naivno.com и выберете подарок себе, близким. Там их очень много. Ребята работают и обеспечивают себя и жизнь мастерских сами. Для их социализации это очень важно. Огромная поддержка! Спасибо Нелли за этот проект и такие славные вещи. Посмотрите: Naivno.com