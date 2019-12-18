Нелли Уварова предстала практически без волос

Как сейчас выглядит звезда сериала "Не родись красивой" показал телеведущий Борис Корчевников на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Ведущий напомнил, что помимо актерской деятельности Уварова много времени посвящает благотворительности. Она называет себя социальным предпринимателем, помогая людям с особенностями развития зарабатывать себе на жизнь.

Нелли Уварова еще девять лет назад запустила проект "Наивно? Очень". Корчевников поделился видеороликом, в котором артистка сама рассказала о проекте. Поклонники отметили, что актриса выглядит практически неузнаваемо.

На видео она предстала практически лысой. К слову, экстремально короткую стрижку она сделала еще прошедшим летом. Многие думали, что артистка временно решила остаться без длинных волос. Однако теперь стало ясно, что это не так. Вид звезды вызвал у некоторых россиян оторопь.

"А актриса Нелли Уварова может, в конце концов, перестать уродовать свою внешность и выйти из образа Героини "Не родись красивой" Кати Пушкаревой и, в конце концов, начать пользоваться косметикой и иметь красивые длинные волосы?... Ей срочно нужен парик", "Жесть какая-то просто-напросто! В мире богемы что, у многих актрис кукушечка упорхнула, что ли?", – жестко раскритиковали знаменитость комментаторы.

В то же время другие выразили восхищение деятельностью актрисы.

Напомним, когда Уварова появилась на публике с новой прической, многие расценили это как жест поддержки борющейся с раком Анастасии Заворотнюк. И Нелли Уварова разъяснила ситуацию.

«Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте. Каждый человек в праве меняться, и если вы не заметили, через каждые два года, я стригусь коротко, это помогает волосам окрепнуть и сбросить с головы груз от окрасок и химических веществ при заключении, также восстановления после фенов и утюгом! То раздули СМИ просто не выносится», — объяснила все Нелли Уварова.

Напомним, звезда сериала «Не родись красивой» облысела: «Происходит что-то пугающее».

Как сообщала Politeka, звезда «Не родись красивой» поразила новой внешностью: «Совсем другой человек».

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