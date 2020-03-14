Известная певица Светлана Лобода показала, как занимается собой даже во время отдыха

В этот раз певица решила показать на небольшом видеоролике в социальной сети Инстаграм, как занимается спортом на балконе на отдыхе, сообщает Politeka.

В записи видно, как сначала коллега Светланы снимает красивый вид города, солнечные улицы с множеством домов и яркое небо. После девушка переводит камеру на саму артистку, которая лежа на полу делает упражнение «ножницы», а после машет ногами, фактически разминаясь перед остальными тренировочными связками.

Сама звезда не раз отмечала, что довольна своей формой, хотя и считает, что это благодаря родителям, которые «одарили ее хорошей генетикой». Певица часто занимается спортом, пилатесом или плавания в бассейне.

«Артист должен стремиться всегда к 💯 тной эффективности Поэтому :

1. Спорт

2. любовь

3. Работа над собой

хочу в тепло, но иду в зал 🤷‍♀️🧘‍♀️🤸‍♀️», – написала звезда под новым роликом в Инстаграм. Как и ожидалось, поклонники восхитились подтянутой формой певицы и всячески нахваливали ее цветущий вид.

Ранее стало известно, что в связи с угрозой распространения эпидемии, Светлана вынуждено отменила серию предстоящих концертов, чтобы обезопасить себя и поклонников.

Многие музыканты по всему миру вынуждены отказаться от гастролей и предстоящих концертных туров. Не стала исключением и знаменитая украинская певица. В своем Инстаграм-профиле она лично прокомментировала ситуацию.

«Как вы знаете, правительство Германии приняло решение об отмене всех общественных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Поэтому мы переносим первую часть нашего тура по Германии с марта на май!

Мне всегда крайне тяжело отменять наши встречи, но реалии сегодняшнего дня таковы, что я не могу не думать о нашей с вами безопасности. Уверена, в ближайшее время вирус будет побежден и мы снова будем вместе! Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы🤲 люблю и до встречи ❤», – написала звезда.

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