34-летняя российская певица Татьяна Котова вскружила голову фанатам уютным фото в беретике
Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. Певица предстала в белом платье, которое ради жаркого снимка приспустила на одном из плечей так, что показалась бретелька нижнего белья. Наряд дополнил такого же цвета берет и сумочка. В руке красотка держит ярко-оранжевую розу, которую якобы дарит всем поклонникам.
Волосы Татьяна заплела в косу, а также украсила лицо крупными круглыми серьгами.
Ранее мы сообщали, что Котова просила поклонников оценить то, как она ведет свой микроблог. Судя по хвалебным комментариям, все просто в восторге от красоты девушки, ее простосты и желания стать лучше. На этот раз певица подвела итоги:
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"Несколько дней назад я задала вопрос о том, что нравится или нет в моем аккаунте и почему когда-то подписались на меня 😌 Я очень рада, что наши мнения совпадают и почти всем единогласно полюбился тот контент, который уже есть. 🙌🏻 Это невероятная сила и мотивация- вести аккаунт дальше, понимая, что инстаграм - не пустая трата времени... Благодарю всех и прошу не увлекаться бесцельным сёрфингом в интернете, а провести сегодняшний день с любимыми 😘 Всем любви 🌹".
Фото на "французский манер" собрало немало комплиментов и "сердечек" - за несколько часов более 4000.
"Татьяна ты супер😘❤️"
"Очень красивая, живая позитивная, жизнерадостная!Нравится за вами наблюдать! 😘"
"Какая хитренькая Танюшка )"
"Опять вы с косой Татьяна, косы вам очень к лицу🌸"
Ранее мы сообщали, Котова покорила публику милым фото с четверолапым любимцем. Оказывается, Татьяна завела щенка породы "мальтипу". Лохматый песик цвета "капуччино" и его хозяйка растрогали сеть.
"Не могу просто😍 ну что за прелесть? Хочется смотреть и смотреть, на этих милашных малышей❤️"; "Божечки какое чудо 😍😍"; "Не слюнявая?🧐", - писали в комментариях.
Напомним, знойная блондинка из ВИА Гра раскорячилась прямо на полу ради пикантного фото