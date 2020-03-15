34-летняя российская певица Татьяна Котова вскружила голову фанатам уютным фото в беретике

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. Певица предстала в белом платье, которое ради жаркого снимка приспустила на одном из плечей так, что показалась бретелька нижнего белья. Наряд дополнил такого же цвета берет и сумочка. В руке красотка держит ярко-оранжевую розу, которую якобы дарит всем поклонникам.

Волосы Татьяна заплела в косу, а также украсила лицо крупными круглыми серьгами.

Ранее мы сообщали, что Котова просила поклонников оценить то, как она ведет свой микроблог. Судя по хвалебным комментариям, все просто в восторге от красоты девушки, ее простосты и желания стать лучше. На этот раз певица подвела итоги:

"Несколько дней назад я задала вопрос о том, что нравится или нет в моем аккаунте и почему когда-то подписались на меня 😌 Я очень рада, что наши мнения совпадают и почти всем единогласно полюбился тот контент, который уже есть. 🙌🏻 Это невероятная сила и мотивация- вести аккаунт дальше, понимая, что инстаграм - не пустая трата времени... Благодарю всех и прошу не увлекаться бесцельным сёрфингом в интернете, а провести сегодняшний день с любимыми 😘 Всем любви 🌹".

Фото на "французский манер" собрало немало комплиментов и "сердечек" - за несколько часов более 4000.

"Татьяна ты супер😘❤️"

"Очень красивая, живая позитивная, жизнерадостная!Нравится за вами наблюдать! 😘"

"Какая хитренькая Танюшка )"

"Опять вы с косой Татьяна, косы вам очень к лицу🌸"

Ранее мы сообщали, Котова покорила публику милым фото с четверолапым любимцем. Оказывается, Татьяна завела щенка породы "мальтипу". Лохматый песик цвета "капуччино" и его хозяйка растрогали сеть.

"Не могу просто😍 ну что за прелесть? Хочется смотреть и смотреть, на этих милашных малышей❤️"; "Божечки какое чудо 😍😍"; "Не слюнявая?🧐", - писали в комментариях.

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