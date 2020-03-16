Известная певица Светлана Лобода в откровенном наряде устроила на сцене жаркую провокацию

Как сообщает Politeka.net, Светлана Лобода не так давно жаловалась поклонникам на то, как тяжела профессия артиста и даже показывала "производственную травму" - огромный мозоль, полученный на выступлениях и репетициях.

Впрочем, последние фото в аккаунте певицы были сделаны на сцене, где красотка устроила зажигательные танцы и в гримерке, где она готовилась к выступлению.

На первых кадрах певица показала, что она вытворяет перед выходом на сцену. На Светлане - облегающее платье-мини с леопардовым принтом с оголенными плечами и пикантным разрезом на бедре. Эффектный наряд и ракурс фото выгодно подчеркнули пышный бюст и длинные стройные ноги исполнительницы.

А на остальных кадрах красавица в концертных нарядах с идеальным макияжем и укладкой пластично и соблазнительно двигается в такт своих песен в окружении танцовщиц.

Пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под снимками, ведь их шальная красотка Лобода показала в своем Stories-Instagram.

Также ранее сообщалось, что известная певица Светлана Лобода показала заметно похудевшую фигуру на тренировке.

Звезда продемонстрировала небольшую часть своей постоянной тренировки. Певица показала, как занимается в естественном виде, а также позировала в светло-сером спортивном костюме, состоящем из топа на резинках и обтягивающих лосин. Наряд Светланы выгодно подчеркнул подтяную фигуру.

Во время занятий тренер звезды также записала короткий ролик в разделе Стори с моментом, когда Светлана приседает с фитнес-резинкой на ногах. Певица выглядела весьма соблазнительно во время практики.

Напомним, Лобода устроила танцы для взрослых под собственную песню

Как сообщала Politeka, дочь Лободы довела мать до слез своим поступком.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика засветила лишнее в леопардовом платье.