Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой проводит время с семьей - вероятно, незаметно для самого комика, кадры с отдыха попали в сеть благодаря его жене

На кадрах "лысый" из "Квартала 95" лежал на полу и играл с дочерью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram супруги Евгения Ксении:

Фото со сториз не может не привлекать внимание и не радовать, так как артист показал просто семейную идиллию: он вместе с дочуркой ломал голову над популярной развивающей игрой. Девочка, как и ее папа, расположилась на полу, скрестив ноги. В кадре также виднеется знаменитая лысина Кошевого.

Вероятно, из-за карантина в Украине многие знаменитости сейас будут все больше и больше постить домашние, условно говоря, фото. Но Евгений Кошевой, как известно, примерный семьянин и постил подобные снимки, как и его жена, довольно часто ранее.

Напомним и о том, что звездным партнером Евгения Кошевого на популярном украинском шоу станет главная блондинка страны.

Так, звездной ведущей Кошевого станет Оля Полякова.

«Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное – чтобы они действительно были остроумными. Но деньги я люблю не меньше, и не желаю их кому-то отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников «Рассмеши комика», что меня покорить непросто. Не думайте, что я дурацкий. Нет-нет-нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно», - отметила она.

Партнеркою Євгена Кошового в «Розсміши коміка» стала Оля Полякова Нарешті головна інтрига нового сезону «Розсміши коміка» розкрита - новою напарницею Євгена Кошового в цьому сезоні стала поп-діва Оля Полякова! Як вам новина, друзі? «Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему. Головне – аби вони справді були дотепними. Але гроші я люблю не менше, й не бажаю їх комусь віддавати. Тому одразу попереджую учасників «Розсміши коміка», що мене підкорити буде непросто. Не думайте, що я дурносміх. Ні-ні-ні, роботу свою знаю добре і розсмішити мене буде важко», - каже Оля. Детальніше читайте на сайті: http://kvartal95.com/ua/news/20/partnershey-evgeniya-koshevogo-v-rassmeshi-komika-stala-olya-polyakova/ Gepostet von Студия "Квартал 95" am Donnerstag, 27. Februar 2020

Уточняется, что ведущая будет ведущей целый сезон.

Напомним, дочь Кошевого из Квартала 95 удивила совместным фото с матерью: "Как же быстро повзрослела!"

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