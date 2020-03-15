Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой проводит время с семьей - вероятно, незаметно для самого комика, кадры с отдыха попали в сеть благодаря его жене
На кадрах "лысый" из "Квартала 95" лежал на полу и играл с дочерью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram супруги Евгения Ксении:
Фото со сториз не может не привлекать внимание и не радовать, так как артист показал просто семейную идиллию: он вместе с дочуркой ломал голову над популярной развивающей игрой. Девочка, как и ее папа, расположилась на полу, скрестив ноги. В кадре также виднеется знаменитая лысина Кошевого.
Вероятно, из-за карантина в Украине многие знаменитости сейас будут все больше и больше постить домашние, условно говоря, фото. Но Евгений Кошевой, как известно, примерный семьянин и постил подобные снимки, как и его жена, довольно часто ранее.
Харламова застукали в постели с мужчиной, даже Галкин не сдержался: «А жены знают?»
Доллар по 30: гривна уйдет в крутое пике, "все изменится, как только..."
"От нас ничего не зависит": звезда "Орла и решки" оказалась в ловушке из-за коронавируса
Найдено лекарство от коронавируса, человечество спасено: "Нужно смешать..."
Напомним и о том, что звездным партнером Евгения Кошевого на популярном украинском шоу станет главная блондинка страны.
Так, звездной ведущей Кошевого станет Оля Полякова.
«Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное – чтобы они действительно были остроумными. Но деньги я люблю не меньше, и не желаю их кому-то отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников «Рассмеши комика», что меня покорить непросто. Не думайте, что я дурацкий. Нет-нет-нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно», - отметила она.
Уточняется, что ведущая будет ведущей целый сезон.
Напомним, дочь Кошевого из Квартала 95 удивила совместным фото с матерью: "Как же быстро повзрослела!"
А еще Politeka писала, что звезда фильмов "Квартал 95" забыв о стыде, покрасовалась раздетой
Также Politeka сообщала, что звезда фильмов Квартала 95 взялась за шест и устроила шоу для взрослых