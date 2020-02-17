Варя не стрималася і показала рідкісне фото в мережі

Дочку Євгена Кошового Варвара показала спільний знімок з мамою

На фото Варя позує в кофті, а поряд з нею стоїть мама Ксенія. Селфи було зроблено досить крупно, тому крім ялинки на тлі нічого не видно. Мати і дочка посміхалися на фото, а Варя вирішила зробити губи качечкою. На фото добре видно, як схожі мати і дочка один на одного. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати коментарі. Все із-за того, що знімок був опублікований в сторіс Instagram, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий напередодні Дня святого Валентина розповів про те, як робив пропозицію своїй дружині.

Напередодні Дня всіх закоханих на сторінці «Кварталу 95» в Instagram з'явився зворушливий пост, присвячений парам, які планують пов'язати себе узами шлюбу.

«За статистикою в День всіх закоханих чоловіки частіше всього вирішуються зробити пропозицію своїм улюбленим», - йдеться в публікації.

У зв'язку з цими представники «Кварталу» вирішили поділитися історією про те, як Кошовий робив пропозицію своїй дружині Ксенії.

Сам артист зізнається, що це було зроблено спонтанно і всього через чотири місяці з дня їх знайомства.

Повідомлялося, що зірка студії Квартал 95 " Євген Кошовий на своїй сторінці в Instagram зворушливо привітав дочку з днем народження.

Євген Кошовий привітав дочку Варвару з 12-річчям. В якості сюрпризу він підготував колаж з фотографій дівчинки.

“Я не знаю, як правильно робити ці колажі, але знаю, що дівчинці на цих фото сьогодні вже!!!! ️12 років!!!️!”, - написав щасливий батько.

У підписі до фотографії Кошовий також зізнався у любові до дочки, сказав, що пишається їй і пообіцяв оберігати її “на скільки вистачить сил”. Також актор подякував дружину Ксенію Кошову за дітей.

Нагадаємо, 12-річна дочка Кошового з Кварталу 95 вразила таким, що подорослішало видом

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