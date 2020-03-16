Популярная украинская певица Анна Седокова резко изменилась в лице и показала это всем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Привет! Вы меня потеряли чуточку. У нас сегодня невероятно важный день…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке видно Седокову видно за рулем в разноцветном наряде с декольте. Как можно заметить, лицо ее сильно изменилось – из-за макияжа ее можно узнать с трудом.

Однако, поскольку кадры были опубликованы в Сторис, ее поклонники не смогли что-либо сказать.

Ранее мы писали, что украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников новым выступлением

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей.

В этот раз Анна показала небольшое видео со своего нового выступления, удивив при этом естественным и позитивным видом. Сама артистка позировала с распущенными и аккуратно уложенными волосами.

На лице заметен легкий макияж, а одета Анна в коротенькое платье, украшенное блестками и аккуратные сапоги, подчеркнувшие ее ноги.

Видно также, что звезда очень довольна и даже потанцевала с коллегами перде концертом прямо в гримерке. Отметим, кадры были представлены в разделе Стори, поэтому поклонники не смогли их прокомментировать.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом