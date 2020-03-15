Популярная певица Тина Кароль объединилась с музыкальной группой Tvorchi и вызвала шквал критики в сети

Соответствующая информация появилась на странице Евровидения Instagram, передает Politeka

Так, поклонникам сообщили новость о сотрудничестве музыкантов со знаменитой украинской певицей и тренером шоу "Голос країни" Тиной Кароль.

В доказательство был прикреплен совместный снимок с певицей, сделанный в студии звукозаписи.

"Неужели нас ждет коллаборация @tvorchi_official и @tina_karol 😱 Ждете?", - говорится в подписи.

Поклонники неоднозначно восприняли новость. Одни порадовались, но большая часть расстроилась, сообщив что с нетерпением ждет дуэт с Даном Баланом.

«Мы как бы очень рады, но нам нужен дует с Даном», «Мне кажется коллаборация с Даном Баланом выглядела бы лучше🔥✨😍», «Мне кажется это будет что-то невероятное 😍😍😍 И однозначно хит ❤️», «Такой колабораци мы не ждем!! Извините....», «Где дует с Даном !!?? Что это? За..###..? Но будем надеется что они проста помогают Тине с новой песни "Мы ждем дуэт с Даном", "нам нужен новый дуэт с Даном 😂сложно что ли ?", "Нееет,мы ждём новый дуэт с Даном 🙈", "мы хотим дуэт с Даном", "нам нужен дует с Даном! Народ требует Дана Балана😂🔥», - пишут люди в комментариях.

Ранее Тина Кароль показала стильный образ, который использовала для одной из самых популярных песен во время последнего концерта. Артистка решила появиться в стильном супер-коротком комбинезоне, очень похожем на боди

В разделе Стори в Инстаграм певица решила показать несколько провокационных кадров. сделанных во время своего выступления с молодыми танцорами.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

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