Известная певица Светлана Лобода показала, как отдыхает в цветастом бикини среди тропических деревьев

В этот раз певица решила показать на серии фото в социальной сети Инстаграм, как проводила время на отдыхе в ярком виде и наслаждалась теплой погодой, сообщает Politeka.

На стильных кадрах звезда позировала в естественном виде - без макияжа и каких-либо укладок (волосы артистки обычно собраны в небрежный пучок), скрыв глаза за солнцезащитными очками.

На Светлане можно заметить яркий купальник лазурно-изумрудного оттенка с множеством разноцветных вставок. При этом в подписи Лобода отметила, что эти фото были сделаны в январе во время ее отпуска. Сейчас же звезда находится дома и проводит время с детьми:

«Как в жизни все неоднозначно. Теперь любой отдых нам кажется сказкой ... смотрю на фото с январских каникул и меня одолевает счастье.... п.с.👐 сижу дома , смотрю фильмы , занимаюсь детками слушаю лекции .... а чем занят ты сегодня ? Может посоветуете что?», – написала звезда под новыми кадрами.

А вот что ответили поклонники певицы:

«Света у тебя такие ноги длинные!», «Надо отдыхать ездить ничего не бояться и не слушать глупых людей , Всегда будут те кто завидует», «Вот это длинна ног😍», «теперь никуда не выехать 😭💔», «Какие красивые ноги!!! 😍😍😍», «Какая фигура🔥 Огонь♥️ Красотка 💋 Queen 👑 Обожаю вас 💎💝», «Что у тебя с ногами?😭».

Ранее стало известно, что в связи с угрозой распространения эпидемии, Светлана вынуждено отменила серию предстоящих концертов, чтобы обезопасить себя и поклонников.

Многие музыканты по всему миру вынуждены отказаться от гастролей и предстоящих концертных туров. Не стала исключением и знаменитая украинская певица. В своем Инстаграм-профиле она лично прокомментировала ситуацию.

«Мы переносим первую часть нашего тура по Германии с марта на май! Мне всегда крайне тяжело отменять наши встречи, но реалии сегодняшнего дня таковы, что я не могу не думать о нашей с вами безопасности. Уверена, в ближайшее время вирус будет побежден и мы снова будем вместе! Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы🤲 люблю и до встречи ❤», – написала звезда.

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