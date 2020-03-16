Анна показала, как развлекалась в бассейне после похудения

Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как отдыхала в бассейне в стильном купальнике

Анна является активным пользователем социальных сетей, поэтому каждый день старается пополнять ленту различными кадрами, замечаниями и снимками, сделанными на отдыхе, пишет Рoliteka.net.

Не так давно звезда рассказала, что за короткий срок сбросила около 4 кг и также отметила, что все произошло благодаря отказу от молочной продукции. Похоже, звезда очень довольна результатом и по этому поводу решила показать фигуру в пикантном купальнике алого цвета.

Смелый наряд звезда показала в разделе Стори, демонстрируя то, как проводит время в бассейне, всячески крутясь перед камерой и показывая лицо без макияжа, но с Инста-фильтром на лице.

Отметим, на достигнутом результате Анна останавливаться не собирается, поскольку хочет получить "фигуру мечты".

Ранее певица показала себя в стильном виде. На фото она счастливо улыбалась с распущенными волосами и в ярко-желтом костюме собственного бренда.

Звезда также отметила, что почитала комментарии под последним постом и решила подвести итог, что самое главное, и не только сейчас, быть здоровым и правильно питаться, это связано напрямую.

«Ключи к успеху, которые я поняла за время марафона #СедоковаПП:

1: Нужно отказываться от 🍷 . Один бокал за ужином каждый день не приведет тебя к стройности. Лучше два бокала, но раз в неделю, зато ты будешь ждать этого дня как праздника 😂

2: Отказ от яиц и молока дисциплинирует и приводит к отказу от булочек!

3: Интервальное голодание 8/16 - сила и очень крутой метод, который подходит к любому графику

4: Расчёт КБЖУ важен

5: Забудь о воде за три часа сна, чтобы не просыпаться с отёками, но за день выпивай не меньше двух литров.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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