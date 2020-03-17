Современный стиль жизни, косметология и хирургия позволяют людям сохранять молодость вплоть до зрелого возраста. Это особенно заметно по звездам, которые прекрасно выглядят и в 50, и в 60, и даже в 70 лет

Politeka.net решила вспомнить самых красивых женщин, которым уже исполнилось 50 лет, но которые до сих пор поражают своей красотой.

Итальянской актрисе и модели Монике Беллуччи 55 лет, но она до сих пор считается одной из самых красивых женщин мира. Звезда использует тени пастельных цветов, чтобы кожа выглядела более свежей и молодой. Кроме этого, она коротко подстриглась.

Роковой красотке Шерон Стоун 62 года. Несмотря на возраст, свой шарм актриса не потеряла. Она отдала предпочтение светлому цвету волос, который, как известно, молодит. Морщины актриса не скрывает, а гордится ними.

Певице и актрисе Дженнифер Лопес этим летом исполнится 51 год. Но на некоторых снимках звезда выглядит на 25, а ее фигуре может позавидовать любая 30-летняя девушка. Секрет прост. Лопес очень много времени уделяет спорту.

Обладательнице самой роскошной улыбки Голливуда Джулии Робертс 52 года. Она все также красива, а ее коронная улыбка никогда не меркнет. Выглядеть молодо Робертс позволяет ее худоба.

Оскароносной актрисе Мэрил Стрип уже 70 лет, а она продолжает активно сниматься. Выглядит звезда восхитительно. Хотя, по нашим меркам, это уже очень почтительный возраст.

Актрисе Сандре Буллок 55 лет. Но складывается впечатление, что с каждым годом голливудская звезда только хорошеет. Помогает и генетика. На лице Буллок практически нет морщин.

Напомним, что полураздетую Джулию Робертс застукали на отдыхе: интимная деталь попала в кадр.

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи в прозрачном топе забыла о возрасте и поразила формами: "Боже, она шикарна".

Также Politeka сообщала, что легендарная Шэрон Стоун похвасталась идеальными формами в свои 62 года: топ ярких фото звезды.