Знаменита голлівудська актриса Шерон Стоун 10 березня відзначила 62-річчя

Знаменитість, незважаючи на свій вік, залишається однією з найпривабливіших жінок в світі, пише Politeka.net. Актриса заворожує зовнішністю і в цьому можна переконатися, якщо подивитися фото, розміщені нижче.

Шерон Стоун стала відомою після виходу фільму "Основний інстинкт" у 1992 році.

Зірка досі знімається в кіно, а також стала активно вести сторінку в Instagram.

Хоч на обличчі артистки і є зморшки, але ця природність, якої вона дотримується, надає їй тільки шарму.

На початку 2000-х актриса робила уколи гіалуронової кислоти, але припинила процедури. За її словами, такі втручання лише псують шкіру.

Зараз для підтримки молодості Стоун використовує тільки якісні креми від зморшок.

У звичайному житті артистка нанесить мінімум макіяжу і займається пілатесом.

З особистого життя відомо, що актриса живе в Західному Голлівуді разом з трьома усиновленими хлопчиками.

Нагадаємо, Шерон Стоун знялася у відвертій фотосесії.

На церемонії нагородження від GQ артистка з'явилася у всеозброєнні – чорні панчохи або колготи, екстремальне міні, стильна укладка і велике декольте.

Зірка широко розвела ноги в кадрі, наряд – дуже відвертий, чим тобі не сцена з легендарного кіно.

Нагадаємо також, що Шерон Стоун була в спортивному одязі, крізь який просвічувалася груди і без косметики на обличчі. На голові вона зав'язала недбалий пучок, а на ногах у неї були шльопанці.

Коли фотографи стали знімати, актрису це не збентежило, вона весело посміхалася і продовжувала робити косметичні процедури.

Раніше повідомлялося, що Шерон Стоун порівняла американського президента Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна.

Зірка розповіла, що вважає Путіна сильним лідером своєї країни, який завжди діє в інтересах Росії.

Дональд Трамп, на її думку, хвалько, який не поважає пост президента США.

Актриса також заявила, що Трампу навряд чи вдасться переобратися на другий термін на осінніх виборах 2020 року.

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