Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как провела праздник самого близкого человека

Звезда, как известно, не имеет детей, но очень их любит. Поэтому племянница Виктории довольно часо появляется на трогательных фото в социальных сетях звезды, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала себя в домашнем виде во время празднования дня рождения своей племянницы. Виктория появилась в обтягивающем свитере с косым вырезом черно-болотного цвета, а также в темно-серых джинсах. Дополнить свой образ певица решила небольшими, но аккуратными украшениями - серьгами и брослетами.

Рядом со звездой, позирующей без макияжа, появилась и виновница торжества, позируя с яркой улыбкой.

«Растите Мамы принцесс и пусть им кажется, что мир вращается вокруг них! 🌟🌍🌟На фото моя маленькая племянница, мой Любимый❤️ лучик✨ у которой сегодня День Рождение. 😍🎉💐Пусть ты всегда будешь удачливой🙏🏻, здоровой и счастливой😊💝! А если ты будешь счастлива, то счастливы будем и мы!😘😘😘», – написала Виктория под новым постом. Поклонники, конечно же, не остались равнодушны.

До этого же Виктория показала, как "накачать орешек мечты", как правильно разминаться и даже успела пошутить перед камерой. Делала все упражнения звезда в ярком топе и такого же оттенка лосинах под строгим наблюдением тренера.

«Милая моя #инстаподруга, сегодня тебя приглашаю к нам на тренировку, так что готовься!💪🏻😍 Забросаю самыми распространёнными видами нагрузок🏋🏻‍♀️🤾🏻‍♀️🤽‍♀️!💡 Я чувствую, что мы должны рассказать то, что тебе как и мне😉 нужно знать на все 💯 % 🙋🏻‍♀️🔥», – интригующе подписала звезда.

Поклонники были восхищены фигурой Вики:

«Ммм... Я как раз жду когда ж моя резинка прилетит 😊где-то зависла в Китае», «Ракеееета👏», «Шикарна», «На упражнении с гантелью-я побежал в душ🔥🔥🔥», «Виктория, Вы красавица и труженица!», «Классная. Худенькая.», «Фігура 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

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