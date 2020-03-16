Известная певица Светлана Лобода показала, как обычно готовится к выходу на сцену перед концертами

В этот раз знаменитая артистка показала блестящий образ перед тем, как выйти на сцену, сообщает Politeka.

Звезда появилась в коротком боди со звериным принтом и ярком макияжем на лице. Светлана покрутилась перед камерой, показывая свой довольно открытый и смелый наряд на ее загорелой коже. А также сверкнула идеальными формами перед зеркалом во время завершения подготовки к выступлению.

Дополнить свой образ певица также решила необычной шляпой с перьями черного цвета. Отметим также, что главной изюминкой наряда Лободы стало отсутствие белья под коротеньким нарядом с леопардовым принтом.

Все кадры певица представила в разделе Стори в Инстаграм, лишив поклонников возможности оставить комментарий.

До этого певица решила показать на небольшом видеоролике в социальной сети Инстаграм, как занимается спортом на балконе на отдыхе.

В записи видно, как сначала коллега Светланы снимает красивый вид города, солнечные улицы с множеством домов и яркое небо. После девушка переводит камеру на саму артистку, которая лежа на полу делает упражнение «ножницы», а после машет ногами, фактически разминаясь перед остальными тренировочными связками.

Сама звезда не раз отмечала, что довольна своей формой, хотя и считает, что это благодаря родителям, которые «одарили ее хорошей генетикой». Певица часто занимается спортом, пилатесом или плавания в бассейне.

«Артист должен стремиться всегда к 💯 тной эффективности Поэтому :

1. Спорт

2. любовь

3. Работа над собой

хочу в тепло, но иду в зал 🤷‍♀️🧘‍♀️🤸‍♀️», – написала звезда под новым роликом в Инстаграм. Как и ожидалось, поклонники восхитились подтянутой формой певицы и всячески нахваливали ее цветущий вид.

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