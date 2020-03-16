Катя Осадча зараз проводить багато часу з родиною і, аби себе убезпечити, лишається вдома на час карантину

Популярна в Україні ведуча опублікувала у своєму Instagram відео, де розповідає як убезпечити себе від зараження коронавірусом. Про це пише Politeka.net з посиланням на її акаунт у соцмережі:

«Будемо здорові ❤️ Важливо думати про себе і оточуючих. Мийте руки, старайтеся не торкатися дверних ручок, кнопок ітд, вірус на металевих поверхнях живе чи не найдовше, до 12 годин, звертайте увагу, чого ви торкаєтеся і дезинфікуйте руки. Коронавірус - небезпечний, тому краще робити максимум для вашої безпеки. Італійці застерігають не повторювати їх помилок і заздалегідь думати про своє здоров‘я», - каже Катя.

Разом з тим, ведуча радить поки є час зайнятися домом, хатніми справами і просто насолоджуватися часом, проведеним з родиною. Вона додала, що тепер вони з Юрієм Горбуновим більше часу проводять з сином, а також влаштовують посиденьки біля каміна:

«Чим можна зайнятися вдома? Тут безліч варіантів. ... Будьте здорові ❤️».

Нагадаємо, Катя Осадча постала в червоному платті з глибоким декольте.

Наряд виділив тонку талію Осадчої і її стегна. Українська знаменитість позувала туфлях-човниках. Завершив образ - червоний капелюшок.

Макіяж з акцентом на очі ідеально підійшов образу усміхненої красуні.

Нагадаємо і про те, що одна з найбільш відомих українок в Голлівуді, актриса і модель Ольга Куриленко, добре відома російському глядачеві по ролі дівчини Бонда в картині «Квант милосердя», захворіла COVID-19, викликається коронавірусом з Китаю.

За словами актриси, вона сидить вдома на карантині вже тиждень після позитивного тесту на коронавірус.

«Температура і слабкість — мої основні симптоми. Будьте обережні і приймайте це серйозно!», — написала Куриленко.

Як відомо, Куриленко народилася в Бердянську, де здобула середню освіту. З ранніх років Ольга вчила англійську мову. Вже у 16-річному віці Куриленко переїжджає в Париж, де починає працювати в модельному бізнесі. Через два роки Куриленко стає затребуваною моделлю, її обличчя прикрашає обкладинки відомих журналів, з нею підписують рекламні контракти.

Нагадаємо, що українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавірус: «Безробіття і...».

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