Звезда трэвел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева покрасовалась на новых фото в невероятном виде

Артиска показала, как "состарилась". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известной блогера и телеведущей.

Так на новых, оформленных с помощью популярного в соцсетях приложения, артистка красуется в образе милой старушки: в пальто, блузе с бантом, с короткой стрижкой и седыми волосами.

Кроме того Настя дополнили свой образ тростью, с помощью которой перемещаются старички, а также роговой старомодной оправой. Бабуля-Ивлеева гоняла голубей в парке, мирно сидела на лавочке и грозила своей палкой на камеру.

Поклонников звезды ТВ и сети такие кадры рассмешили, они не перестают удивляться изобретательности и чувству юмора актрисы.

Напомним, ранее телеведущая и звезда шоу "Орел и решка" Жанна Бадоева не может покинуть США.

Известно, что она отправилась в Сан-Франциско и Майами снимать очередную серию «Жизни других» и по сути оказалась в ловушке вместе со всей съемочной группой.

Сама телеведущая уже поделилась постов Instagram, в котором сообщила, что "пока адекватна и спокойна".

"Как не поддаться панике и остаться в хорошем расположении духа? Знаете? Я пока адекватна и спокойна !!! Всем терпения и здоровья!!! Мое украшение поднимает настроение)))", - сообщила она.

Подписчики звезды принялись делиться своими методами избежания паники и посочувствовали телеведущей.

"С такой работой можно создать передачу Остаться в живых", " Жанна, сиди там. Рискованная у тебя работа. Хотя ,сама знаешь, что и как.", "Не впускать в свой мир информацию! Я блокирую всех знакомых кто меня заваливает негативом и паникой! Это какой-то ужас просто!!!!!", "Я думаю Вам сложно - как делать программы, когда страны закрывают и карантин в Италии...но это нужно просто пережить - от нас ничего не зависит", - писали под ее постом.

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