Экс-ВИА Гра Анна Седокова, как известно, встречается со звездой баскетбола Янисом Тимма

Звездный спортсмен, который по слухам оставил свою жену и ребенка ради Седоковой, не часто, но все же показывает откровенные кадры с Анной в сети, пишет Politeka.net.

27-летний Янис Тимма — латвийский баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. С 2019 года играет в РФ за «Химки».

Так в своем Инстаграм двухметровый красавец ранее показывал студийное фото с возлюбленной - кадр облетел сеть и стал одним из самых обсуждаемых фанами пары.

На снимке Анна Седокова в своем репертуаре: черных чулках или колготках, в трусиках с высокой талией и таких, которые показывают оголенные ягодицы артистки. Пара намеревалась, видимо, поцеловаться, держась за руку. Янис тоже был во всем черном, позировали "голубки" на фоне стены.

Поклонники пишут, что Янису с такой горячей красоткой, как Анна повезло, впрочем, как и старшей, чем сам Янис Анне с ним.

Ранее мы писали, что украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников новым выступлением

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей.

В этот раз Анна показала небольшое видео со своего нового выступления, удивив при этом естественным и позитивным видом. Сама артистка позировала с распущенными и аккуратно уложенными волосами.

На лице заметен легкий макияж, а одета Анна в коротенькое платье, украшенное блестками и аккуратные сапоги, подчеркнувшие ее ноги.

Видно также, что звезда очень довольна и даже потанцевала с коллегами перде концертом прямо в гримерке. Отметим, кадры были представлены в разделе Стори, поэтому поклонники не смогли их прокомментировать.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом