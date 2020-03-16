Известная российская ведущая Виктория Боня оскандалилась заявлением о «нужности» коронавируса

Звезда «Дома-2», впоследствии построившая карьеру теле- и радиоведущей, удивила многих своими словами о вирусе, который успел получить статус пандемии. Так, Боня заявила, что коронавирус якобы нужен Земле, чтобы спасти планету от гибели.

При этом ведущую совершенно не волнует, сколько людей погибнет в результате заражения.

«Это на пользу. Потому что просто планету сожрали, планету загубили. Если честно, для меня страшнее гораздо, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет, даже если наполовину, для меня это не так страшно», - откровенно рассказала Боня.

При этом сама она якобы тоже готова «умереть за Землю».

«И я могу сказать, что я готова наряду со всеми умереть, лишь бы наша планета выжила», - заверяет знаменитость.

Стоит отметить, что такие резкие слова ведущей разозлили многих людей, которые воспринимают эпидемию серьезно.

До этого ситуацию с коронавирусом также прокомментировала бывшая невеста Виталия Козловского Рамина Эсхакзай высказалась о введении карантина в Киеве в связи с коронавирусом.

Звезда «Холостяка» и ведущая YouTube-канала «Ходят слухи» поделилась новой фотографией на своей странице в Инстаграм.

На снимке девушка сидит на постели в черной маечке с тонкими лямками, и счастливо улыбается. Впрочем, тема ее нового поста оказалась совсем не веселой. В тексте она рассказала о том, что с 17 марта в Киеве вводится карантин в связи с эпидемией коронавируса.

«В Киеве утвердили тотальный карантин с 17 марта. Закрываются все ТРЦ (остануться открытыми только продуктовые отделы), рестораны (доставка будет работать), все фитнес-залы, парикмахерские, развлекательные учреждения. Будут работать продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, заправки, банки и банкоматы», - написала Рамина.

Напомним, Виктория Боня опубликовала очень горячее фото: голая и мокрая.

Как сообщала Politeka, Виктория Боня без макияжа и фотошопа поразила внешностью: что случилось с ее лицом.

Также Politeka писала, что бывшая Козловского показала себя на постели в тонкой маечке: «коронавирус не пройдет».