Бывшая невеста Виталия Козловского Рамина Эсхакзай высказалась о введении карантина в Киеве в связи с коронавирусом

Как сообщает Politeka, звезда «Холостяка» и ведущая YouTube-канала «Ходят слухи» поделилась новой фотографией на своей странице в Инстаграм.

На снимке девушка сидит на постели в черной маечке с тонкими лямками, и счастливо улыбается. Впрочем, тема ее нового поста оказалась совсем не веселой. В тексте она рассказала о том, что с 17 марта в Киеве вводится карантин в связи с эпидемией коронавируса.

«В Киеве утвердили тотальный карантин с 17 марта. Закрываются все ТРЦ (остануться открытыми только продуктовые отделы), рестораны (доставка будет работать), все фитнес-залы, парикмахерские, развлекательные учреждения. Будут работать продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, заправки, банки и банкоматы», - написала Рамина.

Ее подписчики тут же отреагировали на эту новость.

«И правильно! Если Италия не готова была к такой эпидемии то что говорить про нас. Лучше предотвратить», «Я как работник общепита считаю, что это полный п*здец, я не хочу сидеть без работы», «Фото - полная противоположность посту, это так весело ура», «Все правильно, жизни дороже!», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Виталий Козловский ответил своей бывшей возлюбленной на критику и слухи об отношениях.

Так, Рамина Эсхакзай в одном из своих интервью рассказывала, что во время отношений с Козловским, у них не было интима.

«Что Рамина еще говорит? Не удивлюсь, если она со временем выдумает еще какую-нибудь новую сенсацию и расскажет ее даже тебе. Я ей желаю хорошего пиара и рядом такого мужчину, с которым она не будет вспоминать свои бывшие отношения. Я тебе когда-то говорил, что я перевернул страницу своего прошлого, а теперь я ее вырвал, скомкал, выбросил и вспоминать это не хочу. Этой женщины в моей жизни не существовало и не существует», - отметил певец.

Напомним, Козловский не удержался и разнес бывшую после отмены свадьбы.

Как сообщала Politeka, экс-невеста Козловского ошеломила новым образом и заставила бывшего кусать локти.

Также Politeka писала, что бывшая Козловского сверкнула внушительными прелестями в облегающем топе.