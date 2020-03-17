Российский актер Сергей Жигунов нашел замену Анастасии Заворотнюк

Об этом пишет издание КП.

Как известно, бурный роман между Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым вспыхнул во время съемок сериала "Моя прекрасная няня".

Но страсть между популярными актерами быстро угасла и их роман продлился всего два года. Но Сергей Жигунов не унывал и подыскал себе помощницу, которая оказалась настоящей копией больной раком Анастасии Заворотнюк.

С эффектной брюнеткой Викторией Ворожбит актер познакомился еще в 2018 году на Сахалине, где проходил фестиваль "Утро Родины".

Виктория Ворожбит, которая оказалась похожа на Анастасию Заворотнюк словно сестра-близнец, быстро сработалась с Сергеем Жигуновым, и через уже какое-то время стала директором сахалинского фестиваля.

В социальных сетях ходят слухи, что Сергея Жигунова и Викторию Ворожбит связывают не только профессиональные отношения. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

Примечательно, что Ворожбит в соцсетях поставила отметку "замужем", а у ее супруга Виктора Суханова стоит статус "разведен".

Ранее мы рассказывали о том, что бывший любовник Заворотнюк засветился в оккупированном Крыму. В частности, Сергей Жигунов привлек снимание общественности новым фото, на котором он позирует на фоне побега лимона. Геолокацией снимка указан Гурзуф. Оказывается, цитрус вырастил сам актер.

"Сериал "Беглые родственники" снимали в Сочи перед Новым 2016 годом. Все побережье было в мандаринах, мандарины рвали сердце", – признался Жигунов.

В результате, он не выдержал и поехал за саженцами. Путешествие оказалось не из легких.

"В выходной день поехал в магазин при ботаническом саде и купил саженцы мандарина и лимона. Моста еще не было, а автобус из Сочи до Ялты шел, как самолет до Тимбукту или даже дольше, но саженцы доехали. Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники", – не без юмора завершил свой пост в бывший любовник Анастасии Заворотнюк.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Как сообщала Politeka, рак у Заворотнюк: всплыли детали скандального романа со звездным любовником, "поднимал руку и..."

Также Politeka писала, что Жигунов бил Заворотнюк: звезда "Моей прекрасной няни" не сдержался и выдал всю правду