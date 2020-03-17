Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как выглядит в естественном виде без фотошопа

Анна является активным пользователем социальных сетей, поэтому каждый день на ее страницах появляются различные кадры из фотосессий, однако в разделе Стори Анна бывает показывает себя и в естественном виде, пишет Рoliteka.net.

В этот раз певица показала себя в красной толстовке собственного дизайна и засветила припухшее и уставшее лицо без макияжа. При этом несмотря на Инста-фильтр видно, что певица действительно выглядит несколько старше, чем на фото, которое показывает в основном профиле Инстаграм.

В подписи к кадрам она отметила, что сейчас борется с крапивницей и попутно снимает шоу, которое очень долго планировала.

Певица также рассказала, что в шоу собирается «осуществлять мечты». Вот что писала звезда несколько дней назад, комментируя проект:

«Ну что, пожалуй, настало время открывать карты, вернее двери моей «Квартиры69» @69apt 🎂. Совсем скоро мы приступим к съёмкам моего шоу об отношениях, сексе, любви, страсти и... #Квартира69 или @69apt - это тайное место, где можно говорить обо всем и тебе ничего за это не будет. И сейчас я ищу самых ярких и красивых людей, которые первые будут приглашены ко мне»

Ранее певица показала себя в стильном виде. На фото она счастливо улыбалась с распущенными волосами и в ярко-желтом костюме собственного бренда.

Звезда также отметила, что почитала комментарии под последним постом и решила подвести итог, что самое главное, и не только сейчас, быть здоровым и правильно питаться, это связано напрямую.

«Ключи к успеху, которые я поняла за время марафона #СедоковаПП:

1: Нужно отказываться от 🍷 . Один бокал за ужином каждый день не приведет тебя к стройности. Лучше два бокала, но раз в неделю, зато ты будешь ждать этого дня как праздника 😂

2: Отказ от яиц и молока дисциплинирует и приводит к отказу от булочек!

3: Интервальное голодание 8/16 - сила и очень крутой метод, который подходит к любому графику

4: Расчёт КБЖУ важен

5: Забудь о воде за три часа сна, чтобы не просыпаться с отёками, но за день выпивай не меньше двух литров.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

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