Светлана показала, как проводит время с дочерью в естественном виде

Известная певица Светлана Лобода показала, как проводит время на отдыхе с детьми

В этот раз знаменитая артистка устроила себе настоящий домашний отдых с детками. В частности, на представленных в разделе Стори кадрах, певица засветилась в естественном виде вместе с младшей дочерью Тильдой, сообщает Politeka.

Так, на новых кадрах звезда предстала перед поклонниками в естественном виде без макияжа и каких-либо укладок. Причем за спиной Лободы можно заметить маленькую Тильду, которая решила уложить волосы Светланы, на что она радостно пообщалась с дочерью, хотя личико маленькой девочки так и не показала.

Отметим, без макияжа лицо звезды выглядит очень ухожено и свежо, а пухлые губы кажутся еще пухлее без помады. Несмотря на то, что артистка вынуждена выступать на концертах с ярким макияжем, похоже, кожа Лободы от этого не страдает. Сама Светлана уже не раз отмечала, что она расслабляет тело регулярными массажами, ухаживает за волосами, а для лица и шеи раз в месяц проходит витаминную мезотерапию.

Также ранее в специальном интервью звезда отмечала, что любит различные косметические новинки, но при этом положительно относится и к бабушкиным рецептам. Но не забывает артистка и о главном средстве по достижению тела мечты – спорте.

«Спорт — это панацея от разных невзгод, 8-часовой сон нужен для восстановления сил, а прогулки на свежем воздухе наполняют энергией», – говорила Лобода во время тренировок.

До этого певица решила показать на небольшом видеоролике в социальной сети Инстаграм, как занимается спортом на балконе на отдыхе.

В записи видно, как сначала коллега Светланы снимает красивый вид города, солнечные улицы с множеством домов и яркое небо. После девушка переводит камеру на саму артистку, которая лежа на полу делает упражнение «ножницы», а после машет ногами, фактически разминаясь перед остальными тренировочными связками.

Сама звезда не раз отмечала, что довольна своей формой, хотя и считает, что это благодаря родителям, которые «одарили ее хорошей генетикой». Певица часто занимается спортом, пилатесом или плавания в бассейне.

«Артист должен стремиться всегда к 💯 тной эффективности Поэтому :

1. Спорт

2. любовь

3. Работа над собой

хочу в тепло, но иду в зал 🤷‍♀️🧘‍♀️🤸‍♀️», – написала звезда под новым роликом в Инстаграм. Как и ожидалось, поклонники восхитились подтянутой формой певицы и всячески нахваливали ее цветущий вид.

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