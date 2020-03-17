Знаменитая украинская певица Анна Седокова появилась на съемках шоу в довольно смелом виде

Анна зявила о начале съемок своего нового проекта, в котором собирается затрагивать довольно пикантные и самые разные темы, пишет Рoliteka.net.

Причем, как отметила сама звезда днем ранее, она собирается затронуть не только тему интимных отношений и проблем, с ней связанных. Также певица намерена поднять и другие вопросы, волнующие поклонников:

"Мы приступаем к съёмкам моего шоу об отношениях, сексе, любви, страсти и... #Квартира69 или @69apt - это тайное место, где можно говорить обо всем и тебе ничего за это не будет",- написала Седокова.

На новых кадрах в разделе Стори артистка позировала в уже готовом сценичном дерзком образе - обтягивающей кофте, подчеркнувшей ее декольте, в не менее тесных лосинах и с ярким макияжем на лице.

При этом сама звезда выглядела весьма счастливой, анонсируя начало долгожданных сьемок.

Ранее Анна Седокова показала отснятые недавные кадры из последнего клипа "Я влюбился". Так, на новом бекстейдж-видео певица появилась в стильном серебристом платье из блесток с довольно смелыми вырезами по боками и на спине. Дополнила свой наряд звезда новой прической.

«Мы с Мишей @misha_marvin дали новое звучание , совершенно другое, полюбившейся вами «Я закохався». Спасибо @hammali_ @navaib 🙏🏼❤️ Это особенная для меня песня. Всегда была. Мы написали с Мишей новые куплеты, новые слова... Можно послушать полностью у меня в ВК и на официальном канале #Youtube @blackstarofficial 🙌🏼 Спасибо @lottehotel_moscow за королевский люкс и всей нашей прекрасной команде ❤️», – написала Анна.

Пользователи сети отреагировали достаточно бурно, ведь Анна спела на украинском языке, чем покорила публику.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом