Дочь российской балерины Анастасии Волочковой удивила времяпрепровождением во время установленного из-за коронавируса карантина

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram девочки. 14-летння красавица занимается конным спортом и показала, что ни дня не сидит без дела:

"Нас не волнует коронавирус, мы работаем 🧐🤨", - пишет она в подписи к видео, где в манеже скачет на породистой лошадке. На кадрах видно, как люди близко друг к другу проезжают на лошадях и также слышен закадровый голос, который хвалит юную наездницу.

Подписчики по разному отреагировали на видео - большинство хвалит таланты дочери Волочковой, были и такие, которые возмутились тем, что она не осталась дома раз пока введен карантин, также некоторые сравнили Адриану с ее мамой Анастасией, мол, "вся в маму", непослушная, все из-за крутого нрава.

Не секрет, что мама Адрианы любит привлечь внимание к собственной персоне и делает это самыми разными и вызывающими образами.

В этот раз балерина решила похвастаться романтичным вечером с возлюбленным, лицо которого не показывает, а личность скрывает от общественности. В руках Волочкова держит букет излюбленных белых роз, которые просто обожает и всегда напоминает, что ей нравятся только они.

Причем позировала Анастасия в достаточно провокационном образе в целом - в одном черном платье на бретельках и с черной маской на лице, которая совсем не вписывается в ее образ.

Таким образ Волочкова, похоже, хотела отметить, что она тоже пытается защитить себя от коронавируса.

«Черно-Белое Кино, но ни дня без белых роз от любимого.💪❤️🌺💃😊 #анастасияволочкова», – пишет Волочкова под постом.

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